KKO:n esittelijäneuvos: Kumottua lakia ei voida muuttaa voimassa olevaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ville Hinkkasen mukaan lakien viimeksi voimassa olleet säännökset voitaisiin säätää taannehtivasti uudestaan.

Korkeimman oikeuden (KKO) esittelijäneuvoksen Ville Hinkkasen mukaan lainsäädäntökäytännössä on katsottu, että kumottua lakia ei enää voida muuttaa voimassa olevaksi.

– Tämän periaatteen mukaisesti mahdollinen korjaussarja voisi siten olla lakien viimeksi voimassa olleiden säännösten säätäminen taannehtivasti uudestaan, Ville Hinkkanen kirjoittaa Twitterissä.

Hinkkanen huomasi eilen, että eduskunta on vahingossa kumonnut sote-uudistuksen voimaanpanolailla muun muassa kansanterveyslain ja erikoissairaanhoidonlain.

Hinkkanen on linkittänyt tviittiinsä Lainkirjoittajan oppaan, jossa todetaan kumoamisen lopullisuudesta, että ”kun säädös on kumottu, sitä ei enää voida muuttaa voimassa olevaksi”.

Oppaan mukaan näin ollen esimerkiksi asetuksen jäämisestä voimaan on säädettävä ennen kuin se on kumoutunut. Samasta syystä säädöksiä ei voida kumota väliaikaisesti, vaan väliaikaisen kumoamisen asemesta on säädettävä, että tiettyjä pykäliä ei sovelleta tiettynä aikana, esimerkiksi jonkin väliaikaisesti voimassa olevan säädöksen ollessa voimassa.

Puhemiesneuvosto erimielinen

Sote-lakien valmistelusta vastannut hallitusneuvos Auli Valli-Lintu kertoi eilen, että lait vahingossa kumonnut virhe korjataan kirjoitusvirheenä ja säädöskokoelman oikaisuna, eikä eduskuntakäsittelyä tarvita.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on vaatinut eduskunnan puhemieheltä Anu Vehviläiseltä (kesk.) selvyyttä tilanteeseen.

Eduskunnan aamulla kokoontuneen puhemiesneuvoston kantaa asiaan ei ole vielä saatu. Ylen mukaan puhemiesneuvosto oli asiasta erimielinen.

Lisäksi eduskunta hyväksyi tänään perjantaina täysistunnossa tartuntatautilain muutoksen, jolla säädetään Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuuksista. Laissa viitataan kansanterveyslakiin, joka siis kumottiin eilen.

