”Kiveen osui tämä Sanna Marinin some-temppu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan SDP menettää suosiotaan kohujen saattelemana.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa sivuillaan Ylen puoluegallup-tuloksista toteamalla, että politiikka on sellaista miltä se näyttää.

– Vanha sanonta on käynyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) kohdalla ja hänen vasemmistohallituksensa kohdalla toteen. Aika näyttää menevän kaikkeen muuhun kuin asioiden hoitamiseen ja, kun tilanne on mitä on, niin tällaiseen ei olisi varaa, Timo Heinonen toteaa.

– Ja ne vähäisetkin päätökset mitä hallitus on pystynyt joskus edes suusanallisella tasolla päättämään perutaan jo seuraavan somekohun myötä. Marin näyttääkin elävän nyt somesta kaikella mahdollisella tavalla.

Hänen mukaansa Marinin ja keskustan politiikka on kuin letkajenkkaa takaperin: yksi askel eteen ja hetken päästä kolme taakse.

– Tällainen poukkoileva politiikan tekeminen on sekoittanut pahan kerran myös valmisteluorganisaatiot ja myös puolueet itsensä. Ja tämän päälle kulttuurileikkaussotkut, Boomer-kohut, Kesärannan bilejatkot ja saunakutsut, niin ei siinä paljon enää politiikan tutkijoille työsarkaa jää. Seiska hoitaa kaiken.

Sanna Marinin tyyli hoitaa varapuheenjohtaja-ystävänsä Ilmari Nurmisen (sd.) kanssa Suomen asioita alkaa Timo Heinosen mielestä näkyä myös ristivetona SDP:n sisällä.

– Sanna Marinin suuriin ikäluokkiin kohdistama Boomer-ilkkuminen tai -ilakointi näyttää gallupin mukaan nimenomaan karkoittaneen demareiden tukijoista juuri vanhempaa äänestäjäkuntaa, mutta toisaalta ei Boomer-tyyli näytä purreen myöskään nuoriin. Demarit ja Marin eivät saaneet tempullaan uutta tukea myöskään nuorten keskuudessa. Kiveen siis osui tämä some-temppu.

Heinonen sanoo, ettei muista moneen vuoteen kuulleensa niin paljon arvostelua eduskunnassa demaririveistä kuin nyt parin-kolmen viimeisen viikon aikana.

– Mutta kaikkein surkein on keskustan tilanne. Annika Saarikko syrjäytti Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajan paikalta suurin elkein ja odotuksin ja nyt ne odotukset näyttävät tyhjenevän yksi toisensa jälkeen. Keskustan kannatus heikkenee vasemmistohallituksen kyydissä jälleen, Heinonen kirjoittaa.

– Marinin hallituksen politiikkaa aatteellisesti johtavat vasemmistoliittolaiset eivät hekään tässä gallupissa kovia lukuja kirjaa.