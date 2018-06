”Kivääri samassa kategoriassa tykkien ja raketinheittimien kanssa – järjetöntä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) otti kyselytunnilla esiin uudet aselain tiukennukset.

Olli Immosen mukaan hallituksen esitys on huomattavasti tiukempi kuin mitä EU:n direktiivi vaatii.

– Tällä kertaa ongelma ei ole pelkkä EU. Hallitus on ajamassa Suomeen vielä tiukempaa aselainsäädäntöä, kuin mitä EU vaatii, hän huomautti.

Immonen totesi, ettei suomalaisia metsästäjiä, ampumaurheilijoita ja muita aseharrastajia voi rangaista siitä, että islamisti päättää tehdä terrori-iskun Euroopassa. Asedirektiivin uudistaminen sai lähtölaukauksensa aikanaan Pariisin terrori-iskusta.

– Näitä iskuja ei estetä kiusaamalla lainkuuliaisia suomalaisia, Immonen sanoi.

Hän totesi, että lukuisat asiantuntijajärjestöt ovat tyrmänneet hallituksen aselakiesityksen.

– Lakiesityksessä on muun muassa sellainen älyttömyys, jossa kivääri, johon on kiinnitetty yli 20 panoksen lipas tyhjänä, menee samaan kategoriaan tykkien ja raketinheittimien kanssa. Tämä on täysin järjetöntä, Immonen sivalsi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa esitykseen lukuisia lievennyksiä ja toteuttaa vain direktiivin vaatiman minimin.

– Kai te nyt aiotte korjata nämä lakiesitykseen sisältyvät täysin kohtuuttomat tiukennukset, jotka kurittavat suomalaisia aseharrastajia, Immonen tiedusteli sisäministeri Kai Mykkäseltä (kok.).

Mykkänen lupasi, että lain yksityiskohtiin tehdään lähiviikkoina muokkauksia.