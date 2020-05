Kissat välittävät koronaa – tätä se merkitsee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijoiden mukaan kissojen ja ihmisten välisestä tartuntariskistä tarvitaan lisäselvityksiä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan SARS-CoV-2-virus voi tarttua suhteellisen helposti kissojen välillä, mutta näyttöä kissan ja ihmisen välisestä tartunnasta ei toistaiseksi ole.

Wisconsinin yliopiston professori Yoshihiro Kawaokan johtamassa tutkimuksessa virus tartutettiin kolmelle kissalle, jotka päästettiin samaan tilaan kolmen terveen kissan kanssa. Kaikki niistä sairastuivat koronavirukseen viiden päivän kuluessa ilman näkyviä oireita.

Koronaviruksen on jo aiemmin todettu siirtyneen ihmisiltä kotikissoihin sekä Bronxin eläintarhan tiikereihin ja leijoniin. Tutkijoiden mukaan mahdollisilla siirtymillä kissoista ihmisiin olisi merkittäviä kansaterveydellisiä vaikutuksia.

– [Viruksen] tiedetään aiheuttaneen myös kissoille oireita. Tästä huolimatta tutkimillamme kissoilla ei ollut kuumeen, painon putoamisen tai silmätulehduksen kaltaisia oireita. Kaikkien verestä havaittiin vasta-aineita, tutkijat kirjoittavat The New England Journal of Medicine -julkaisussa.

Tutkijat huomauttavat, että moni voi altistua mahdollisille kotieläintartunnoille rajoitustoimien ja karanteenien aikana, jolloin perheet viettävät pitkiä aikoja kotonaan.

Vuonna 2016 H7N2-influenssaepidemia havaittiin New Yorkissa kissoja pitävistä eläinkodeista.

– Kissat voivat toimia SARS-CoV-2-viruksen hiljaisina levittäjinä, koska omistajat eivät välttämättä havaitse niissä minkäänlaisia oireita, tutkijat toteavat.