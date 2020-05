Kirurgisten ja hengityssuojainten riittävyys maassa ”kohtalainen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan suojavaatteiden osalta tilanne on heikko.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpitää tilannekuvaa suojavarusteista koronaepidemian aikana sosiaali- ja terveysministeriön sekä ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Eri suojainten riittävyyttä kuvataan asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko.

Huoltovarmuuskeskuksen eilen keskiviikkona laatiman arvion mukaan kirurgisten suu-nenäsuojaimien ja hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyyden osalta tilanne on tällä hetkellä Suomessa kohtalainen.

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien hankintatilanne maailmalla on HVK:n mukaan parantunut selkeästi muutaman viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. HVK neuvottelee parhaillaan merkittävien kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista, joihin sisältyy useita peräkkäisiä toimituksia. Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja, ja pidempiaikaisia tilauksia on tehty.

Hengityssuojainten pitkäaikaisista toimitussopimuksista HVK neuvottelee parhaillaan kansainvälisten valmistajien kanssa. Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja, ja tilauksia on tehty.

Kotimaiset yritykset valmistavat visiirejä

Suojavaatteiden osalta tilanne on heikko. Suojavaatteita haetaan sairaanhoitopiirien varastoista ja suojatakkien hankinta on etusijalla. Suojavaatteiden globaali saatavuus on HVK:n mukaan tällä hetkellä huono. Sairaanhoitopiirien ja HVK:n yhteishankintojen suojatakkitoimituksia odotellaan lähiviikkoina ja lisäksi kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja.

Suojavisiirien osalta tilanne on erinomainen, ja suojakäsineiden osalta hyvä. Useat kotimaiset yritykset ovat käynnistäneet suojavisiirien valmistuksen ja toimitukset sairaanhoitopiireille.

Suojakäsineiden osalta ei tällä hetkellä ei tehdä uusia tilauksia, mutta tilannekuvaa seurataan. HVK:lla on voimassa oleva pidempiaikainen toimitussopimus suojakäsineiden toimituksista.

Kirurgisia suojaimia kuluu lähes 500 000 vuorokaudessa

Kirurgisten suu-nenäsuojainten osalta käyttötarvearvio sairaaloissa on HVK:n mukaan noin 410 000–500 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojainten (FFP2 ja FFP3) osalta käyttötarvearvio on noin 15 000–50 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojatakkien osalta käyttötarvearvio on noin 88 000 –110 000 kappaletta vuorokaudessa.