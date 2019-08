Lepakko lenteli matkustamossa, turistikoneessa järkytyttiin

Spirit-lentoyhtiön asiakas Peter Scattini toteaa twitter-päivityksessään vannovansa kahdesti vuodessa, ettei enää lennä yhtiön lennoilla. Seuraavaksi hän kuitenkin päättää säästää 12 dollaria, lentää Spiritillä – ja matkustamossa turistiluokassa lentää lepakko.

Scattinin lennolta ottamalla hämmästyttävällä videolla lepakko lentelee koneen tiloissa edestakaisin matkustajia järkyttäen.

Useampi ”oh my God” kuuluu. Lapsi kirkuu, joku kurkistaa peloissaan toiletista. Lepakko oli herännyt lentämään 30 minuuttia koneen nousun jälkeen.

Eläin saatiin lopulta napattua kiinni ja sijoitettiin lentokoneen toilettiin loppumatkan ajaksi.

me, twice a year: “i’ll never fly spirit again.”

me, this morning, after deciding i’d rather save 12 dollars: pic.twitter.com/ASqk3bb89j

— Peter Scattini (@jpscattini) July 31, 2019