Kirkosta 213 koronatartuntaa ja 12 kuolemaa

Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan Charlottessa sijaitsevaan kirkkoon on jäljitetty jo 213 koronatartuntaa ja 12 kuolemaan johtanutta sairastumista. Asiasta uutisoivan Peoplen mukaan luvut nousevat tasaisesti ja sekä tartuntoja että kuolemia uskotaan tulevan lisää.

United House of Prayer -kirkon lokakuun kokoontumisista lähteneiden tartuntaketjujen kerrotaan johtaneen merkittävään leviämiseen neljässä eri piirikunnassa. Valtaosa tartunnan saaneista ei ollut käynyt itse kirkossa vaan saanut tartunnan siellä olleelta.

Paikalliset viranomaiset olivat ensin sulkeneet kirkon, kun siellä havaittiin tartuntoja. Seurakunnan kokoontumiset kuitenkin sallittiin myöhemmin turvatoimin.

Kirkkojen rajoituksista on väännetty Yhdysvalloissa. Korkein oikeus päätti viime viikolla, että New Yorkin osavaltiossa kirkossakävijöiden määrille asetetut rajoitukset olivat liiallisia ja loukkasivat uskonnonvapautta. Monet asiantuntijat pitävät kirkkoja kuitenkin merkittävänä lähteenä koronatartunnoille. Pahoja tartuntaryppäitä on jäljitetty kirkkoihin ympäri maailmaa.

Harvardin yliopiston kansanterveystutkija ja epidemiologi, tohtori Eric Feigl-Ding luonnehtii kirkossakäyntiä riskialttiiksi ja moittii Valkoista taloa ja korkeinta oikeutta siitä, että ne ovat estäneet kovia kirkkorajoituksia.

– Baarit, ravintolat ja kirkot ovat kovimpia koronaviruksen leviämisen moottoreita, Feigl-Ding sanoo Twitterissä.

Hänen mukaansa tiedot osoittavat, että etenkin pienituloisten tartunnat ovat Yhdysvalloissa olleet usein peräisin kirkoista.

5) Bars and restaurants and churches are among top drivers of the the coronavirus spread. How do we know? And how much more than other businesses? See thread 🧵 https://t.co/CIRovJThKQ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 30, 2020