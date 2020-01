Kirkoilta tuenilmauksia Turun synagogalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala osallistuivat Turussa torstai-iltana järjestettyyn tuenilmaukseen Turun synagogalle. Arkkipiispa toi Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana tilaisuuteen myös neuvoston rauhantervehdyksen.

Viestissään SEN kutsui kaikkia työskentelemään rauhan ja ystävällisyyden voimistumisen hyväksi Suomessa.

– Kristittyinä uskomme vakaasti yhteistyöhön rauhan vahvistamiseksi. Haastamme kaikkia yhteiseen rintamaan, jossa jokaisen ihmisen ja jokaisen ihmisryhmän jakamaton ihmisarvo tunnistetaan ja sen puolesta sekä puhutaan että työskennellään. Kirkkojen sanoma lähimmäisyydestä on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen. Yhdessä eri tavoin uskovien kanssa voitamme pelon ja vihamielisyyden, SENin tuenilmauksessa sanotaan.

Turun synagoga töhrittiin punaisin maaliläiskin Vainojen uhrien muistopäivänä maanantaina. Eri kirkko- ja uskontokunnista sekä ihmisoikeusjärjestöistä nousi tarve tukea yhteisöä ja osoittaa solidaarisuutta. Myös katolisen kirkon seiniä Turussa sotkettiin samoihin aikoihin.

Tuenilmauksen järjestivät Turun seudun ekumeeninen piiri, Turun arkkihiippakunta, Turun tuomiokirkkoseurakunta ja We see you -kampanja. Tilaisuudessa kukitettiin Turun synagogan aita.

Myös Helsingin ja koko Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ilmaisi tukensa häirinnän kohteeksi joutuneille uskonnollisille yhteisöille Turussa.

– Juutalainen ja katolinen seurakunta ovat joutuneet kuluneella viikolla häirinnän kohteiksi Turussa Auschwitzin muistopäivän alla. Haluan ilmaista voimakkaan tukeni molemmille yhteisöille. Samalla iloitsen siitä, että nämä tuomittavat teot – samoin kuin syksyllä Helsingissä synagogaa vastaan suunnatut iskut – ovat herättäneet meissä tarpeen osoittaa, että tällaisia tekoja ei voida hyväksyä, Leo toteaa.

Arkkipiispan mukaan ortodoksisina kristittyinä tehtävämme on tukea ja puolustaa uskonnollisen sorron, rasismin ja suvaitsemattomuuden viattomia uhreja.

– Jumalan edessä olemme kaikki Hänen luomistyönsä tulosta ja jaamme saman ihmisyyden katsomuksesta tai uskontokunnasta riippumatta. Uskonnollisen yhdyskunnan uhkailu ilkivallan, syrjinnän tai muun väkivallan keinoin on paitsi tuomittavaa, myös hyvin huolestuttavaa, nousipa se minkälaisesta maailmankatsomuksesta tahansa.

Leo muistuttaa, että ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

– Tämä oikeus sisältää muun muassa vapauden sekä uskonnon että vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti. Tämä on hyvä pitää mielessä myös tänä päivänä.