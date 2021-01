Kirkossa kuohuu taas – lehti pyysi anteeksi vihanlietsontaa

Harvoin lehden päätoimittaja joutuu pyytämään anteeksi jo julkaistua kolumnistinsa harkitsematonta ja loukkaavaa tekstiä.

Kirkko ja kaupunki –lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki kertoi lukijoilleen, että teologian tohtori, pappi ja tietokirjailija Kari Kuulan kärjistynyt teksti on poistettu lehden verkkosivuilta.

Kuula vertasi 18.1. julkaistussa kolumnissaan eläinten käyttöä saatanan tuhotekoihin. Hänen mielestään ”kristityn täytyy irtisanoutua eläinten tehokäytöstä”, ja kuvaili maaseututilojen saatanallista julmuutta keskitysleireiksi.

Jälkikäteen Kuula on tullut toisiin ajatuksiin ja pahoitellut tekstiään. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun muun muassa Maaseudun Tulevaisuuden lukijakunta oli kauhistellut kirkon nimissä esitettyä mustamaalausta. Artikkelista mielensä pahoittanut hausjärveläinen maanviljelijä Katri Salovaara kertoi, että myös navetassa mietitään eettisiä kysymyksiä – ei siis ainoastaan Kauniaisten seurakunnan palveluksessa toimivan dosentin päässä.

Heinimäen poistamasta Kuulan vuodatuksesta on tehty valitus Julkisen sanan neuvostolle. Nyt Heinimäki odottaa JSN:n asiaa koskevaa päätöstä, miettii omaa ratkaisuaan päätoimittajana: antaako Kuulan muunnella kireitä ilmaisujaan uusiksi tämän anteeksipyynnöistä huolimatta.

Arkkipiispa Tapio Luoma on Kuulan tekstit tuominnut.

Pappien julistamaa kärjekkyyttä

Siinä missä Kari Kuula katui ja kuvasi tunteitaan: ”tekisi mieli mennä nurkkaan häpeämään”, siinä toinen myrskyn silmään joutunut, Malmin seurakunnan hautausmaapappi Kari Sadinmaa harmittelee. Hän menetti pappisoikeutensa puolen vuoden ajaksi.

Helsingin tuomiokapitulin mukaan Sadinmaa on levittänyt useita papille sopimattomia käsityksiä saarnassaan, blogikirjoituksissaan, radio-ohjelmissa ja sosiaalisessa mediassa. Kapitulin tiedotteessa todetaan, että erityisesti Sadinmaan pappeutta ja ehtoollista koskevat näkemykset ovat johtaneet ”kirkollisen yhteyden katkeamiseen”. Viime vuoden lokakuussa hän oli saarnastuolista lausunut muum muassa: ”Pappeus tulisi ymmärtää ainoastaan työnjakokysymyksenä eikä erillistä papiksi vihkimistä tarvita”.

Samassa yhteydessä Sadinmaa kehotti ihmisiä viettämään ehtoollista ilman pappeja. Kapitulin mukaan nämä käsitykset ovat luterilaisen kirkon tunnustuksen vastaisia. Kapituli tuomitsi myös, että Sadinmaa julkaisi elokuussa 2020 kirjoituksen, jossa tämä kehotti kolmen muun papin kanssa luterilaisen kirkon jäseniä ja työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisinä paimenina, elleivät piispat ”tee parannusta”.

Sadinmaan mukaan monet hänen lausuntonsa ja tempauksensa, joista tuomiokapituli laittoi hänet tilille, ovat performansseja. Hän pitää itseään yhtä paljon taiteilijana kuin pappina:

”Minun esitystapani on kärjistävä. Se on osa taiteilijuuttani. Koen, että se on palvelusta kirkolle. Yritän pitää kirkon asiaa elävänä. Kirkko, joka omistaa totuuden, on kuollut kirkko.”

Sadinmaa ei osaa vielä sanoa, aikooko hän irtisanoutua lausunnoistaan, joita tuomiokapituli pitää kirkon tunnustuksen ja pappislupauksen vastaisina. Hän kertoo olevansa valmis keskustelemaan asiasta tuomiokapitulin kanssa. Jälkikäteen Sadinmaa on kuitenkin täsmentänyt olla katumatta lausumaansa: ”Mutta en minä voi vain perua puheitani”.