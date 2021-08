Kirjoita, mitä haluaisit nähdä – näin tekoäly luo siitä kuvan

Tekoälyn ja koneoppimisen kehittyminen on muuttamassa lähivuosina tapaa, jolla kuvankäsittelyohjelmat voivat täydentää ja kohentaa käyttäjän materiaalia.

Suunnittelija Roope Rainisto on nostanut esiin esimerkkejä VQGAN+CLIP-tekniikalla luoduista kuvista.

Lähtökohtana on Photoshop-ohjelmalla piirretty karkea luonnos, jota tekoäly täydentää kirjallisten ohjeiden perusteella.

Ohjeilla ”kalastajakylä Norjassa” tekoäly piirtää rakennuksia ja vettä kuvan alaosaan sekä vuoria taustalle. ”Tien loppu” luo erämaamaiseman ja horisonttiin vuoria tai pilviä.

Samasta lähtökohdasta voi luoda myös erilaisen kuvan ohjeilla ”Marsin pinnalle hylätty raketti”. Tekoäly onnistuu luomaan Marsia muistuttavan hiekka- ja soramaiseman sekä rakettimaisia muotoja.

– Tämä onnistuu Adoben Photshopilla parin vuoden päästä. Aloitat surkealla luonnoksella ja kirjoitat mitä haluat nähdä. Sen jälkeen saat valmiin kuvan minuutissa tai kahdessa, Roope Rainisto kirjoittaa Twitterissä.

– Mielestäni tämä on melko hienoa. Toimii jo tänään, mutta työkalut vaatisivat vielä erillisen käyttöliittymän, Rainisto jatkaa.

This is what Adobe Photoshop will be able to do a couple of years. Draw a crappy sketch of how to place things, WRITE WHAT YOU WANT TO SEE, and in a minute or two you’ll get your image back.

I think it’s rather awesome. Works today. Would need an UI to package it together. pic.twitter.com/KGirl4v6Je

— Roope Rainisto (@rainisto) August 21, 2021