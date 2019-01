Kirjeäänestys käyttöön eduskuntavaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestystä haluava äänestäjä on itse vastuussa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta, äänestämisestä ja siitä, että ääni ehtii ajoissa perille. Äänioikeutetun on tilattava kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen.

Kirjeäänestyksessä äänestäjän täytyy hankkia paikalle kaksi todistajaa todistamaan allekirjoituksillaan, että äänestyksessä on säilytetty vaalisalaisuus ja kunnioitettu vaalivapautta. Äänestyslipun ja muiden asiakirjojen on oltava perillä oikealla keskusvaalilautakunnalla viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina.

Oikeusministeriö arvioi kirjeäänestyksen parantavan monien ulkosuomalaisten ja ulkomailla oleskelevien äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää.

Uudistuksesta huolimatta mahdollisuus äänestää nykyiseen tapaan ennakkoon asetuksella säädetyissä ulkomaan edustustoissa ja konsulaateissa säilyy myös jatkossa.

Kirjeäänestysasiakirjat on helpointa tilata sähköisen tilauspalvelun kautta osoitteesta vaalit.fi/kirjeaanestys 14.1. alkaen. Kirjeäänestäminen on mahdollista 14.3. alkaen, kun ehdokasnumerot on vahvistettu. Asiakirjat voi myös tilata postitse tai sähköpostitse. Europarlamenttivaalien osalta tilauspalvelu avautuu 26.3.