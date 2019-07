Kirjapaljastus: Neuvostokiekon supertähtien loikat järjestettiin Helsingissä

Sergei Fjodorovin ilmekään ei värähtänyt Nordenskiöldinkadun jäähallilla.

Urheilutoimittaja Keith Gaven kirjan The Russian Five. A Story of Espionage, Defection, Bribery and Courage perusteella tehdyn uuden dokumenttielokuvan traileri näkyy alla. Teos kertoo superkiekkoilijoiden Sergei Fjodorov, Vjatseslav Kozlov ja Vladimir Konstantinov sekä Vjatseslav Fetisov ja Igor Larionov saamisesta 1980-luvun lopulla Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin ja pelaamaan Detroit Red Wingsiin.

Kirjan esipuheen otsikko on That Night in Helsinki. Siinä Gave kertoo kesäkuisesta illasta 1997 Detroit Red Wingsin pukukopissa, kun joukkue oli voittanut Stanley Cupin.

Juhliva Vladimir Konstantinov halasi kirjoittajaa ja sanoi: ”Se oli rankkaa. Tosi rankkaa. Spasiba. Kiitos.”

Sergei Fjodorov selvensi asiaa pukukopin humussa tarkemmin:

– Hei Keith, muistatko sen illan Helsingissä, kauan sitten? Minäkin muistan. Enkä unohda sitä. Mutta en ikinä kerro kenellekään, O.K.? En ikinä. Se oli suuri hetki minulle, Sergei Fjodorov sanoi.

Kahdeksan vuotta aiemmin 1989 Detroit Red Wingsin johtoportaasta oli pyydetty Keith Gavea salaiseen tehtävään. Hän pääsisi toimittajana tapaamaan Neuvostoliiton maajoukkueen Sergei Fjodorovia ja Vladimir Konstantinovia, ja jos välittäisi heille viestin, saisi yksinoikeudet heistä tulevaisuudessa tulossa olleisiin isoihin juttuihin tai kirjoihin.

Gave oli piireissä ainoa henkilö, jonka armeijataustansa vuoksi tiedettiin osaavan venäjää. Hän suostui lopulta palkkiotta tehtävään, vaikka tiesi sen voivan tarkoittaa uransa loppumista. Matkat hän maksoi lentopisteillään.

Neuvostoliiton maajoukkue piti elokuussa 1989 harjoitusleiriä Suomessa. Siihen kuului otteluita suomalaisjoukkueita vastaan.

Lentokoneessa matkalla Suomeen Gave kirjoitti kummallekin kiekkopelaajalle käsin salaiset kirjeet venäjäksi. Niissä kerrottiin, miten Detroit Red Wings auttaisi heidät pois Neuvostoliitosta ja tehtiin huomattava 250 000 dollarin palkkatarjous.

Gave kuvailee tuloaan Helsinkiin vain muutamaa tuntia ennen ottelua. Hän ei ollut sopinut mitään eikä tuntenut ketään paikan päällä.

Valuutanvaihdosta hän kyseli suunnan jäähallille. Nordenskiöldinkadun hallin käytäviltä Gave etsi jotakuta virkailijan näköistä, jonka löydettyään puhui pelin jälkeen itsensä neuvostopelaajien pukuhuoneen ulkopuolelle.

Suomalaisvirkailija auttoi tulkkaamisessa. Pelaajien mukana ollut KGB:n vahti seurasi herkeämättä.

Gave kertoi pelaajille Red Wingsin draftauksesta. Sergei Fjodorovin ilmekään ei värähtänyt. Vladimir Konstantinov sen sijaan innostui suuresti.

Kirjoittaja kaivoi kassistaan tuliaisia. Hän antoi pelaajille Detroit Red Wingsin rintamerkit ja käyntikorttinsa. Sen jälkeen hän antoi Red Wingsin johtajien käyntikortit. Lopulta pelaajat saivat Red Wingsin mediaopaskirjan, joiden väliin Gave oli sujauttanut salaiset kirjeensä.

Fjodorov selasi kirjan sivuja, huomasi sinne kätketyn kirjekuoren, mutta hänen ilmeensä ei vieläkään värähtänytkään.

Jäähallilta pois iltakymmenen jälkeen kiirehtinyt Gave oli niin adrenaliineissa, että hänen piti kävellä Helsingin katuja kolmen tunnin ajan. Hän vilkuili koko ajan olkansa yli, seurattiinko häntä. Jo seuraavana päivänä Gave palasi kotiinsa.

Heinäkuussa 1990 Fjodorov saatiin Detroitiin, kun hän livahti Hyväntahdon kisoissa salaa pois hotellihuoneestaan Seattlessa. Loikka oli valtava kansainvälinen uutinen.

Kiihkeästi

suomalaismetsässä

The Russian Fivessa kerrotaan myös jääkiekon MM-kisoista, jossa Detroit Red Wingsin edustaja tapasi salaa yöllä Vladimir Konstantinovin ”metsässä” Turun ulkopuolella.

Neuvostoliiton pelaajien vartiointia oli kiristetty muun muassa Fjodorovin loikkauksen jälkeen.

Konstantinovin kanssa käytiin suomalaismetsässä kiihkeä keskustelu.

– Kyllä, tulen heti kun voin – niin pian kuin voin. Please, järjestäkää minut ulos (Neuvostoliitosta). Tehkää mitä vain voitte. Minä tulen. En välitä siitä mitä maksatte, Konstantinov vetosi.

Konstantinov pääsi lopulta lähtemään Venäjältä, kun kuusi eri lääkäriä lahjottiin tekemään hänelle parantumattomasti sairaan paperit.