Kirjailija synkkänä: Hallituksen päätös vetää mielen raskaaksi

Juha Itkosen mukaan aiempien vuosien käytäntö on vahvistanut käsitystä taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ”jalomielisenä almujen jakeluna”.

Kirjailija Juha Itkonen pitää taide- ja kulttuurialalle suuntautuvia rahoitusleikkauksia ”karmeina” koronakriisin jälkimainingeissa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus leikkaa alalta ensi vuonna 17,5 miljoonaa euroa ja sitä seuraavana 23 miljoonaa euroa.

– Siitä eteenpäinkin tilanne on epäselvä, eikä hyvältä vaikuta. Viikonlopun yli olen yrittänyt sulatella tätä vappuaattona tullutta tietoa, mutta erittäin huonosti se sulaa, Itkonen kirjoittaa Facebookissa.

Taideneuvostoa oli jo aiemmin varoitettu siitä, ettei rahapelitoiminnan tuottojen kompensointi täysimääräisinä edunsaajille todennäköisesti tule enää onnistumaan. Kirjailijan mukaan ala tarvitsisi nyt leikkausten sijaan täsmäelvytystä päästäkseen jaloilleen ja kyetäkseen työllistämään.

Taide- ja kulttuurialat ovat kärsineet matkailun ohella eniten koronarajoituksista.

– Miten tämä on perusteltavissa? Merkittävään osaan elinkeinotoiminnan aloista pandemia ei ole vaikuttanut lainkaan, ja suoranaisia voittajiakin löytyy. Elvytysraha on tavoittanut ilmeisen hyvin suuryritykset, jotka raportoivat odotettua paremmista tuloksista. Ja nyt vain lisää keppiä kulttuurialalle, joka yhteiskunnan vähitellen avautuessa on siinä avautumisjonossakin viimeisenä, vailla omaa syytään ja aivan julkilausutustikin lainsäädännöllisistä syistä, Juha Itkonen kysyy.

– Kirjoitan alasta, mutta oikeastihan kyse on ihmisistä. Isolta osin freelancereista, joiden työelämä ei normaalioloissakaan noudata palkansaajan elämän lainalaisuuksia vuosilomineen ja työehtosopimusten mukaisine palkankorotuksineen. Monen meistä osalta tämä on toki oma valinta, siinä on myös ilonsa, mutta epävarmaa ja ennustamatonta se on aina, Itkonen jatkaa.

Tulevien vuosien budjettileikkauksia on selitetty rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisellä. Itkonen kartoo ymmärtävänsä poliitikkojen dilemman tiettyyn rajaan asti, sillä satojen miljoonien eurojen katoaminen valtion käyttövaroista on ”surkea juttu”.

– Mutta vaikka taiteen, liikunnan, nuorisotoiminnan ja tieteen tukemisella veikkausvoittovaroista onkin oma historiansa, eihän sen näin pitäisi mennä. Ei taide ja kulttuuri ole jotain ylimääräistä, jota valtio voi tukea, jos rahapeleistä saadaan euroja. Se, että tällainen käytäntö on aikojen kuluessa päässyt syntymään, on epäilemättä osaltaan vahvistanut käsitystä taiteen rahoituksesta jalomielisenä almujen jakeluna, joka pohjimmiltaan on yhteisten rahojen viskelyä kankkulan kaivoon, Juha Itkonen sanoo.

– Rokotukset etenevät, kevätkin kitkuttelee eteenpäin, mutta mieli on raskas, Itkonen kiteyttää.