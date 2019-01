Kirjailija Imbi Pajulle merkittävä huomionosoitus Virossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaislukijoiden ihailema kirjailija palkittiin rohkeasta työstään sananvapauden hyväksi.

Kirjailija, elokuvaohjaaja Imbi Paju on saanut merkittävän virolaisen sananvapauspalkinnon ansioistaan Viron itsenäisyyden, demokraattisten arvojen ja historiallisen totuuden puolustajana.

Virolaisen itsenäisyystaistelijan ja ensimmäisen tasavallan aikaisen oikeusministerin Arnold Suden (1896–1968) ja tämän tyttären, kääntäjä Heli Suden (s. 1929) nimeä kantava palkinto jaettiin perjantaina ensimmäistä kertaa.

– Uskallus kirjoittaa oli toisinajattelijoiden tunnuslause neuvostomiehityksen aikana. Totuuden vääristelyä ja informaatiosotaa kohtaamme kuitenkin myös nykymaailmassa. Helpompi on vaieta – käyttää sananvapauttaan olemalla hiljaa, oikeusministeri Urmas Reinsalu totesi palkinnon luovutustilaisuudessa.

– Mutta jos kaikki vaikenevat vääryyden edessä, eikö totuus tule petetyksi, hän kysyi.

Imbi Pajulle myönnetty palkinto on Reinsalun mukaan ennen kaikkea tunnustus rohkeudesta rakastaa isänmaataan, sen vapautta ja totuutta. Kirjallisella tuotannollaan, jota on käännetty lukuisille kielille, Paju on antanut arvokkaan panoksen Viron vaiheita koskevan oikean tiedon levittämiseksi.

Moskova loi pelon ilmapiirin

Imbi Paju sanoo uskovansa, että jokaisen inhimillisen teon taustalla on tarina, jolla on yhteys kollektiiviseen alitajuntaan, elämään, elämäntarinaan, saavutuksiin ja yhteiskunnassa vallitseviin ristiriitoihin.

Aikana, jolloin maailma on jälleen myllerrystilassa, on Pajun mukaan erityisen tärkeää tuntea menneiden aikojen ihmisten yksilölliset tarinat ja tiedostaa niiden vaikutukset nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

– Näiden ihmisten esikuvan ja tarinoiden kautta voimme vahvistaa omaa identiteettiämme ja itseymmärrystämme – myös valtiollisella tasolla – ja siten varjella itseämme ja pysyä demokraattisella polulla nyt, kun populismi, ideologiset stigmat, valeuutiset ja muu meteli aiheuttavat levottomuutta jopa siinä määrin, että aletaan puhua totuuden jälkeisestä ajasta. Juuri nyt tarvitsemme kompassia, Paju toteaa.

Suomenlahden sisaret -elokuvassaan ja samannimisessä kirjassaan Imbi Paju on dokumentoinut Viron ja Suomen lottajärjestöjen toimintaa sekä yksittäisten, vielä elossa olevien lottien omakohtaisia muistoja ja kokemuksia.

Pajun teos Torjutut muistot käsittelee neuvostomiehityksen aikaa, jolloin kymmeniätuhansia virolaisia vangittiin ja karkotettiin pois kotimaastaan. Myös kirjailijan oma äiti ja tämän kaksoissisar joutuivat 18-vuotiaina neuvostojärjestelmän vangeiksi.

Paju arvioi Kremlin ohjauksessa langetettujen mielivaltaisten rangaistusten synnyttämän pelon vaikuttavan vielä vuosikymmeniä myöhemmin syvällä virolaisten mielissä.

Imbi Paju on opiskellut ja toiminut kirjeenvaihtajana Suomessa. Hänellä on edelleen koti Helsingissä.