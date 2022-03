Kiovassa kovia räjähdyksiä, uhreista ei vielä tietoa

Ukrainan pääkaupunki Kiovassa on tapahtunut keskiviikon ja torstain välisenä yönä voimakkaita räjähdyksiä, kertoo BBC.

Aamuyöllä noin kolmen aikaan raportoitiin ainakin neljästä räjähdyksestä. Yksi räjähdyksistä tallentui amerikkalaisen CBS Newsin suoraan lähetykseen. Video löytyy jutun alta.

Iskujen kohteista tai uhrien määrästä ei ole vielä tietoa.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja kehoitti venäläisen Rossija 24 -uutiskanavan haastattelussa siviilejä poistumaan Kiovasta. Hän vakuutti, että Venäjän armeija antaa heidän lähteä turvallisesti kaupungista.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Kiovaan suuntautuva noin 60 kilometrin sotilassaattua ei ole liikkunut eteenpäin.

Venäjän pommitusten kerrotaan lisääntyneen viimeisen vuorokauden aikana myös muissa Ukrainan kaupungeissa, kuten Harkovassa ja Tšernihivissä. Venäjän joukot ovat lisäksi piirittäneet strategiset satamakaupungit Mariupolin ja Hersonin.

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx

— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022