Katutaisteluita eri puolilla Kiovaa – ”suojautukaa luodeilta”

Asukkaat ovat hakeutuneet pommisuojiin.

Kiovan länsiosassa sijaitseva korkea asuinrakennus vaurioitui pahasti Venäjän asevoimien tulituksessa lauantaina, kun rakennukseen osui joko raketti tai ohjus, kertoo CNN.

Samaan aikaan Venäjän hyökkäys on edennyt pääkaupungin kaduille. Ukrainan asevoimat taistelee parhaillaan Venäjän joukkoja vastaan useissa suunnissa.

Kiovan asukkaat ovat joutuneet hakeutumaan pommi- ja väestönsuojiin. Lauantain vastaisena yönä kuului paljon räjähdyksiä ja tulitusta, kun Venäjän joukot lähestyivät Kiovaa useista eri suunnista.

– Kaupunkimme kaduilla käydään aktiivista taistelua. Pysykää rauhallisena ja olkaa mahdollisimman varovaisia, Ukrainan sisäministeriö kertoi Facebook-sivullaan lauantaina.

Ministeriö kehotti asukkaita piiloutumaan sisätiloihin ja suojautumaan luodeilta.

Ukrainassa on valmistauduttu puolustamaan pääkaupunkia viime päivien aikana. Viranomaiset ovat aseistaneet reserviläisiä, ja televisiossa on annettu ohjeita Molotovin cocktailien eli polttopullojen valmistamiseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi Twitter-tilillään videon, jolla hän kertoo pysyvänsä Kiovassa.

– Valeuutisissa levitetään väitettä, että olisin käskenyt armeijaa laskemaan aseensa ja evakuoitumaan, Zelenskyi sanoo.

– Asia on näin: Olen täällä. Emme ole laskemassa aseitamme. Suojelemme maatamme, koska aseemme ovat totuutemme. Totuus on se, että tämä on meidän maamme, meidän valtiomme, meidän lapsemme ja me suojelemme heitä kaikkia, hän jatkaa.

Ukrainan puolustusministeriön lauantaina julkaisemien lukujen mukaan Venäjän asevoimien tappiot Ukrainassa ovat olleet kovia.

Ukraina raportoi hyökkääjän menettäneen 14 lentokonetta, kahdeksan helikopteria, peräti 102 panssarivaunua ja 536 panssariajoneuvoa, 15 tykkiä, yhden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ja 17 muuta ajoneuvoa.

Noin 3 500 Venäjän sotilaan väitetään saaneen surmansa ja 200 jääneen vangiksi.

Ukrainan asevoimien on muun muassa kerrottu pudottaneen viime yönä Venäjän laskuvarjojoukkojen Il-76-kuljetuskoneen täynnä sotilaita.

Про удар у житловий дім на Солом’янці 🚒 м. Київ

Сьогодні до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерхівку (17-18 поверх). Проводиться евакуація. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.#StopRussia pic.twitter.com/OEU2Y4Nx7m — МВС України (@MVS_UA) February 26, 2022

Орієнтовні втрати противника🇷🇺 складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

Докладніше:https://t.co/p8xVOcWeuv pic.twitter.com/qMUHADk2Ta — ARMED FORCES 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 26, 2022