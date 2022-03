Kiovan suuri ostoskeskus raunioina – video näyttää ohjusiskun

Ainakin kahdeksan ihmistä sai surmansa hyökkäyksessä.

Venäjän ohjusisku on tuhonnut Retroville-ostoskeskuksen Kiovassa. Ukrainan valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ainakin kahdeksan ihmistä sai surmansa iskussa.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu alla näkyvä valvontakameravideo ohjuksen osumasta ja suuresta räjähdyksestä.

Videolla näkyy liekehtiviä rakennuksia ja hyökkäyksen jälkeen paikalle saapuvia pelastustyöntekijöitä. Sosiaalisessa mediassa kiertää pysäyttäviä ennen ja jälkeen -kuvia Retrovillestä.

Ohjuksen kerrotaan osuneen ostoskeskuksen kuntosalirakennukseen. Maanantaina paikalta otettujen kuvien ja videoiden perusteella vahingot ovat laajoja ja koko ostoskeskus on käytännössä tuhoutunut.

Video of that Russian strike on a shopping mall in Kyiv. 2/https://t.co/PJ7RwMe7LJ pic.twitter.com/zUUApKEFci — Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022

The shopping mall Retroville in the Kyiv residential area was destroyed by the Russian airstrike tonight. 4 ppl died, the mayor says.That’s how it looked 2 months ago.The rest of Kyiv where millions live now is largely beautiful and ok,but you never know where the rockets target pic.twitter.com/VsTfaJ8E7c — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 21, 2022

Sport Life gym in the Retroville shopping center in the Northwest of Kyiv was completely destroyed by the Russian missile strike earlier tonight. pic.twitter.com/MMvWil7JVC — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 20, 2022

⚡️The video shows the destroyed Retroville shopping mall in Kyiv, following an overnight missile strike. According to Prosecutor General's Office, at least eight people were killed. Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/GgUosETtCn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022

В благодарность за то, что сеть «Леруа Марлен» не уходит с российского рынка, россияне ночью разбомбили магазин «Леруа Марлен» в Киеве. pic.twitter.com/QbaD3XYJ4G — Денис Казанський (@den_kazansky) March 21, 2022

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

Retroville mall in Podilskyi district, Kyiv. Counted four body bags. pic.twitter.com/E4MvURWmWt — Bennett Murray (@BDMurray) March 21, 2022

How it looked before the direct hit on the Sport Life gym. pic.twitter.com/QKjgbEqU3s — DrTuSo 🇩🇪+🇪🇺+🇺🇦=💖 (@DrTuSo) March 21, 2022