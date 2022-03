Kiovan saartoyritykset estetty, hyökkääjän eteneminen yskii

Venäjän joukot ovat edenneet Ukrainassa tällä viikolla vain vähän, selviää Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksesta.

– Ukrainan joukot Kiovan ja Mykolaivin ympärillä estävät edelleen Venäjän yritykset piirittää kaupungit. Harkovan, Tshernihivin, Sumyn ja Mariupolin kaupungit ovat edelleen saarrettuja ja Venäjän voimakkaiden pommitusten kohteena.

YK:n mukaan Ukrainan konfliktia paenneiden pakolaisten määrä on jo ylittänyt 3,2 miljoonaa.

– Tämä luku tulee jatkamaan nousuaan Venäjän jatkuvan hyökkäyksen seurauksena, katsauksessa todetaan.

Logististen ongelmien kerrotaan edelleen vaikeuttavan Venäjän kangertelevaa hyökkäystä.

– Haluttomuus liikkua maastossa, ilmaherruuden puute ja rajalliset silloituskyvyt estävät Venäjää toimittamasta tehokkaalla tavalla etulinjan joukoille edes perustarpeita, kuten ruokaa ja polttoainetta.

Katsauksen mukaan Ukrainan jatkuvat vastahyökkäykset pakottavat Venäjän ohjaamaan suuren määrän joukkojaan puolustamaan omia huoltolinjoja.

– Tämä rajoittaa voimakkaasti Venäjän hyökkäyskykyä.

