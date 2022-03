Näin Kiovan bunkkerissa laululla ihastuttaneelle pikkutytölle kävi

Seitsemänvuotias Amelia pääsi Ukrainasta Puolaan ilman vanhempiaan.

Verkkouutiset kertoi pari viikkoa sitten pienestä laulajatytöstä Ukrainan Kiovan pommisuojassa. Amelia Anisovychin, 7, esittämä ja äidin videoima Frozen-elokuvan Let It Go -lauluesitys levisi ympäri maailmaa. Sen säveltäjäparikin sanoi esityksen olleen kuin taikaa.

Amelia on nyt kahden miljoonan muun ukrainalaisen tavoin päässyt Kiovasta turvaan Puolaan. Tv-yhtiö TVP:lle hän kertoo, ettei voinut odottaa Puolaan pääsyä vaan halusi todella, todella tulla sinne.

Mukana on vain hänen 15-vuotias veljensä Misha. Vanhemmat Lilia ja Roman jäivät puolustamaan maataan.

– En tiedä missä he ovat juuri nyt. He vain jäivät Kiovaan. Minulla on ikävä heitä… mutta näen heidät jälleen. He ovat kuitenkin vanhempiani, nuori laulajatähti Amelia sanoo.

Puolassa hän on jo esiintynyt suuressa hyväntekeväisyyskonsertissa.

Amelia kertoo itse laulustaan, ettei se syntynyt itsestään.

– Isä yleensä laittaa piirrettyjä päälle ja silloin hyräilen ja laulan vähän. Otin tunteja. En suinkaan alkanut heti laulaa noita lauluja, hän painottaa.

Ukrainan parlamentin Małgorzata Gosiewska sanoo TVP:lle, että Amelian piti paeta Kiovasta kostoa.

– Vladimir Putinin sotaa käydään siviilejä vastaan, lapsia ja pahaa vastaan nousevia… Amelia oli kohde, Gosiewska sanoo.

Remember the girl who sang Frozen in a Ukrainian bomb shelter? She just sang on stage at a charity concert in Poland pic.twitter.com/wKOr5e6S69 — James Longman (@JamesAALongman) March 21, 2022