Kiova taistelee: Vapaaehtoisille jaettu 25000 rynnäkkökivääriä

Taistelut Ukrainan Kiovassa ovat jatkuneet lauantaina venäläisjoukkojen yrittäessä tunkeutua pääkaupunkiin.

Ukrainan sisäministeri Denis Monastyrsky vakuuttaa Twitterissä videolla, että kiovalaiset puolustavat itseään hyökkääjältä.

Hänen mukaansa Kiovassa on jaettu vapaaehtoisille yli 25 000 rynnäkkökivääriä ja noin 10 miljoonaa patruunaa sekä kranaatteja ja sinkoja.

Ukrainan armeija on lisäksi pyytänyt Facebookissa siviilejä tekemään kaikkensa venäläisten joukkojen etenemisen pysäyttämiseksi.

– Kaatakaa puita, rakentakaa barrikadeja, polttakaa renkaita… Käyttäkää kaikkea mahdollista, päivityksessä pyydetään.

#Ukrainian Interior Minister Denis Monastyrsky said that only in #Kyiv the volunteers were given more than 25 thousand automatic rifles and about 10 million bullets, RPGs and grenades.

"Kyiv will defend itself". The minister himself is also in Kyiv. pic.twitter.com/R9iPVCI5Zq

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022