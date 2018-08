Kimmo Tiilikainen ja Jyrki Katainen: Ilmastonmuutokseen puututtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri ja komissaari korostavat yhteiskirjoituksessaan ravinnekierrätyksen merkitystä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kertovat yhteiskirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi.

Kirjoittajat muistuttavat, että Ilmastonmuutos, vesistöjen rehe­vöityminen, fosforivarojen ehtyminen ja maan kasvukunnon heikkeneminen ovat merkittäviä maailmanlaajuisia ongelmia. Ongelmiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kiertotalouden ja ravinnekierrätyksen voimin.

– Arvioiden mukaan kulutamme maailmanlaajuisesti vuosittain noin 1,6 maapallon verran luonnonvaroja. Tilanne on kestämätön.

Tiilikaisen ja Kataisen mukaan Suomi on laatinut kiertotalouden tiekartan, jossa ravinteiden kierrätys on merkittävässä roolissa. Kiertotaloudessa hyödynnetään resursseja mahdollisimman pitkään, eivätkä ne päädy lyhyen käytön jälkeen kaatopaikalle tai pahimmassa tapauksessa luontoon.

Tämän lisäksi Suomesta tuli Itämeren suojelukomission puheenjohtaja heinäkussa. Puheenjohtajuuskaudella keskitytään erityisesti ravinteiden kierrätykseen.

– Suomen ehdotuksesta Itä­meren rantavaltiot ja EU:n komissio ovat päättäneet, että Itämeren suojelukomissio laatii Itämeren alueelle yhteisen ravinteiden kierrätysstrategian.

Kirjoituksessaan Tiilikainen ja Katainen toteavat, että ravinteiden kierrätys on tärkeää erityisesti vesistöjen rehevöitymisen vuoksi. He muistuttavat, että Suomi on sitoutunut saavuttamaan Saaristomeren hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä.

– Esimerkiksi maatiloille, jätevedenpuhdistamoille ja teollisuudelle ­kehitetään ratkaisuja, jotta lannan, puhdistamolietteen ja sivuvirtojen ravinteet saadaan tehokkaammin kiertoon ja turvallisesti oikeisiin käyttökohteisiin.

Ravinteiden kierrättämisellä ja kiertotaloudella voidaan torjua ilmastonmuutosta, kun energiasyöpön keinolannoitetypen tuotanto vähenee. Kierrätyslannoitteiden käyttö luo maatalousmaahan lisää eloperäistä ainesta. Näin maaperän hiilivarastoa pystytään kasvattamaan.

EU:ssa kiertotaloutta ja ravinteiden kierrätystä edistetään tiede- ja tutkimuspolitiikkaan panostamalla. EU myös pyrkii luomaan liikemahdollisuuksia entistä kestävämmille vaihtoehdoille erityisesti maataloudessa.

