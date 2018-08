Kimmo Tiilikainen HS:lle: Venäjällä muhii ympäristöpommi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krasnyi Borin ääriään myötä täynnä olevat myrkkyaltaat ovat riski Itämerelle.

Ympäristö-, energia- ja asuntoministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoo Helsingin Sanomille keskustelleensa ”kuusi seitsemän kertaa” Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikasta Venäjän edellisen ympäristöministerin Sergei Donskoin kanssa.

– On 20 vuoden ajan tiedetty, että sellainen pommi siellä muhii. Nyt viimein Fortum pääsi analysoimaan pahimmat jätealtaat. Nyt siellä on Suomen, Ruotsin ja Saksan asiantuntemuksen avulla suunniteltu, miten kaatopaikka voitaisiin turvallisesti neutraloida ja sulkea. Käsittääkseni Venäjän liittovaltio on jo varannut budjettiin rahoja siihen.

Krasnyi Borin kaatopaikka sijaitsee Pietarin lähellä Suomenlahden valuma-alueella. Mahdolliset vuodot aiheuttavat vaaran ympäristölle varsinkin sadekausina.

Tiilikaisen mukaan myrkkyaltaiden analysoiminen osoittaa sen, että venäläiset ovat ottaneet ongelmajätekaatopaikan ympäristöriskin vakavasti.

– On venäläisten asia maksaa se [sulkeminen], mutta meillä on asiantuntemusta auttaa, Tiilikainen kertoo Helsingin Sanomille.