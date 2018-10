Kimmo Sasi Ylellä: Irtisanomisriita ei vielä ratkea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen kokoomusedustajan mukaan hallituksen asema irtisanomiskiistassa vahvistuu, jos se saa luottamuslauseen.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja, nykyinen valtiosääntöoikeuden tohtoriopiskelija Kimmo Sasi uskoo, että hallitus ei peräänny irtisanomiskiistassa. Sasi kommentoi Ylen radion Ykkösaamussa, että riita ei kuitenkaan eduskunnan keskiviikkoisessa äänestyksessä ratkea.

− [Juha] Sipilän ratkaisu ei ratkaise mitään ongelmaa, näemme liittojohtajien kannanotoista, että työtaistelutoimenpiteet jatkuvat. Hillitseekö tämä vastatoimia, ehkä aavistuksen verran, mutta se jää nähtäväksi, Kimmo Sasi sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sopivat torstaina tuovansa kiistellystä irtisanomislaista tiedonannon eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Tiedonannosta keskustellaan tiistaina eduskunnan täysistunnossa ja äänestetään keskiviikkona.

Sipilä kommentoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla pitävänsä erikoisena sitä, mikäli ay-liike päättää jatkaa vastatoimia myös sen jälkeen, jos eduskunta antaa ensi viikon luottamusäänestyksessä tukensa irtisanomislain valmistelulle.

− STTK:n Antti Palolahan sanoi että he ovat hallitusta vastaan, eivät eduskuntaa vastaan. Kun asia viedään eduskuntaan, on Suomen kansan kanta sille, että näitä toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi jatketaan ja saadaan mandaatti, että tietyllä tavalla pitää toimia. Että jos keskiviikon jälkeen tulee vastatoimia, ne kohdistuvat hallitusta, eivät eduskuntaa vastaan, Kimmo Sasi sanoo.

− On sillä psykologinen merkitys asian käsittelyssä. Riita ei tällä ratkea, mutta hallitus on pikkuisen vahvistanut asemaansa, jos se saa luottamuslauseen keskiviikkona. Perusongelma kuitenkin säilyy eikä riita ratkea, kunnes eduskunta on käsitellyt lakiesityksen loppuun asti, hän lisää.

Sasi arvioi, että hallitus tulee viemään asian loppuun saakka. Hän uskoo, että äänestystulos tulee olemaan aikalailla hallitus-oppositio-linjan mukainen.

− Mielenkiintoista on nähdä mitä kristilliset tekevät, voivat hyvinkin tukea hallitusta. RKP saattaa hajota tässä kysymyksessä. Perussuomalaisilla voi hyvinkin olla ymmärrystä hallituksen toimenpiteille. Mutta onko halua tukea hallitusta? On tapana äänestää tyhjää tällaisessa tapauksessa, sitä ei voi sulkea pois.

Historiallisesti poikkeuksellinen tilanne

Kimmo Sasin mukaan kiista irtisanomisen helpottamisesta on luultavasti hyödyttänyt eniten SDP:tä.

− Antti Rinteellä ja ay-liikkeellä on hyvät suhteet, ja lakkotoimenpiteiden on nähty vaikuttavan SDP:n kannatukseen. SDP:stä tullut jälleen johtava oppositiopuolue vihreitten sijasta. Työsuhteen ehdot luultavasti nousevat keskeiseksi vaalikysymykseksi. Se on perinteisesti ollut SDP:n puolustettava teema, Sasi sanoo.

Hänen mukaansa Sipilän hallitus on historiallisesti poikkeuksellisessa tilanteessa.

− Juha Sipilän hallitus joutuu hankkimaan takaisin Suomen kilpailukykyä. Valuuttaa ei voida enää devalvoida, ja on ollut pakko puuttua työmarkkinoiden toimintaan, jotta saadaan kustannuksia alennettua. Se on ollut tämän hallituksen suurin missio. Kun se tehdään historiassa ensimmäistä kertaa, se on äärimmäisen vaikeaa, Sasi sanoo.