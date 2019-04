Kimmo Sasi: Vihreät tarvitsee miesten tasa-arvon ohjelman

Vihreiden eduskuntaryhmässä on 17 naista ja kolme miestä.

– #Vihreät pitäisi laatia tasa-arvo-ohjelma, jolla miehille pyritään positiivisella diskriminaatiolla turvaamaan rakenteellisesti yhdenvertainen asema naisiin nähden, pitkän linjan kokoomuspoliitikko ja oikeustieteilijä Kimmo Sasi tviittaa.

Vihreät sai sunnuntain eduskuntavaaleissa 11,5 prosentin kannatuksen. Vaalivoitolla irtosi 20 paikkaa. Tasa-arvoasioita vahvasti esillä pitävän puolueen uudessa eduskuntaryhmässä on nyt 17 naista ja kolme miestä, puheenjohtaja Pekka Haavisto ja ensimmäisen kauden edustajat Atte Harjanne ja Pirkka-Pekka Petelius. Eduskunnasta putosi neljä vihreiden miesedustajaa, entinen puheenjohtaja Touko Aalto, Jyrki Kasvi, Olli-Poika Parviainen ja Ozan Yanar.

Puolueen edustajien sukupuolijakauma on nostettu esiin mediassakin. Vihreiden äänikuningattarelta, varapuheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi asiaa tiistaina MTV:n Huomenta Suomessa.

Ohisalolta kysyttiin muun muassa, onko sukupuoli hänestä olennainen asia kansanedustajalle.

– Siinä missä erilaiset ominaisuudet on, ominaisia, tai toisaalta sanotaan kun meidänkin eduskuntaryhmään tulee opiskelijoita, niin he pystyvät aika hyvin käsin kosketeltavasti siitä arjestaan kertomaan niistä asioista, jotka siellä on. Jos on 60-70-vuotias, siinä on jo eri näkökohta kuitenkin ja ehkä politiikan tekemiseen – ei sillä, etteikö ymmärrettäisi asioita, mutta on tärkeää, että erilaiset äänet ovat edustettuina, hän vastasi.

Seuraavaksi kysyttiin, vaatisiko miesten 15 prosentin osuus eduskuntaryhmässä korjaamista.

– Kyse on siitä politiikasta, mitä me tehdään. Ylipäätään ajattelen, että meillä on mahdollisuus tehdä feministisempää politiikkaa, joka käytännössä tarkoittaa ihan kaikkien sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Sitä, että poikien lukutaitoa nostetaan ja asunnottomuutta poistetaan – iso osa asunnottomista on miehiä. Siellä on tällaisia sukupuoleen liittyviä epäkohtia, joita meidän pitäisi pystyä korjaamaan. Sillä, puhuuko siitä mies vai nainen, ei ole niinkään väliä. Pääasia, että niitä isoja asioita tuodaan yhdessä esille, Ohisalo vastasi.

– Feminismi henkilökohtaisesti tarkoittaa minulle ylipäätään kaikkien sukupuolten tasa-arvon lisäämistä. Oli kyse sitten palkkaeroista, jotka pitkälti johtuvat siitä, että sukupuolittuneet työmarkkinat Suomessa niin vahvasti määrittelevät sitä, missä kukin työskentelee – mitkä ovat ikään kuin naisten ja miesten aloja. Se, että meillä on enemmän sukupuolitietoista politiikkaa. Se on minusta tärkeää.

#vihreät pitäisi laatia tasa-arvo-ohjelma, jolla miehille pyritään positiivisella diskriminaatiolla turvaamaan rakenteellisesti yhdenvertainen asema naisiin nähden https://t.co/2daZavx3dq — Kimmo Sasi (@KimmoSasi) April 16, 2019