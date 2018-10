Kimmo Sasi: Poliittisille lakoille annetaan verotukea

Entisen kokoomusedustajan mukaan lakkoavustusten verovapaus on poistettava.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja, varatuomari Kimmo Sasi pitää erikoisena sitä, että yhteiskunta tukee lakkoja taloudellisesti verotuella.

– Suomessa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut ovat vähennyskelpoisia. Lakkokassojen saama pääomatulo on yleishyödyllisen yhteisön statuksen vuoksi verovapaa. Mutta kun lakkoavustusta maksetaan, se ei olekaan veronalainen, vaan 16 euron suuruinen päiväavustus on verovapaa.

– Näin on, vaikka yksi verotuksen johtavia periaatteita on vastaavuuden periaate. Jos jonkin etuuden hankinnasta kulut ovat vähennyskelpoisia, on tulo veronalaista. Jos meno ei ole vähennyskelpoista, on tulo verovapaata, Sasi kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Sasin mukaan oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että ammattijärjestön keräämä ylimääräinen jäsenmaksu eli ”lakkovero” on maksajalleen vähennyskelpoinen, mutta siitä maksettu avustus verovapaa.

Sasi kirjoittaa, että toinen vero-oikeuden periaate on ansiomenetyskorvauksen veronalaisuus.

– Esimerkiksi työttömyysavustus on verollinen. Siksi lakkoavustuksen verovapaus on erikoinen poikkeus tästäkin periaatteesta.

Sasin mukaan veropolitiikan keskeinen tavoite on työnteon edistäminen.

– Tältäkään kannalta verokannustin työn tekemättä jättämiseen ei ole perusteltu.

– Yhteiskunnassamme vallitsee laaja yhteisymmärrys, että verotuksen porsaanreiät pitää tukkia. Se on ollut SDP:n veropolitiikan kärki viime vuosina. Jos verotuksessa pyritään johdonmukaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja laajaan veropohjaan, tulisi lakkoavustusten verovapaus poistaa.

LUE LISÄÄ:

Kimmo Sasi: Ei verotukea poliittisille lakoille