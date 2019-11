Kimmo Sasi: Palkkatuki muistuttaa sosialismia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ex-kansanedustajan mukaan palkkatuki ei toimi pysyvänä ratkaisuna.

– Tietyissä tilanteissa palkkatukea voidaan käyttää. Silloin kun on esimerkiksi kyse vammaisista henkilöistä, se on perusteltuakin, jotta työvoimakustannukset ovat kilpailukykyisellä tasolla, sanoo kokoomuksen ex-kansanedustaja, diplomiekonomi Kimmo Sasi Verkkouutisille.

– Mutta lähtökohtaisesti palkkatuki muistuttaa vähän sosialismia. Ihmiset ovat valtion palkkalistoilla, ja heille maksetaan palkka ja he ovat tekevinään töitä.

Suomessa on tällä hetkellä 226 000 työtöntä työnhakijaa. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Muissa Pohjoismaissa työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa. Siksi hallitus haluaa etsiä keinoja työllisyysasteen nostamiseksi sieltä.

Kunnille on tulossa mahdollisuus ottaa suurempi vastuu työllisyyden hoidosta kuntakokeiluissa, ja palkkatuen käyttöä halutaan tehostaa. Luvassa on myös lisää rahaa työvoimapalveluihin.

Sasin mukaan palkkatuen työllistävä vaikutus ei ole suuri.

– Pysyvänä ratkaisuna palkkatuki ei ole missään nimessä toimiva. Sillä saadaan ihmisiä vähäksi aikaa töihin, Sasi toteaa.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn torstaina järjestämässä EVA virkku -tilaisuudessa puhunut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen on samoilla linjoilla.

– Tutkimukset näyttävät, että yksityisen sektorin palkkatuki auttaa ihmisiä työllistymään tukijakson jälkeenkin, mutta sen vaikutus ei ole kovin suuri, Kauhanen sanoi.

