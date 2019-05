Kimmo Sasi: Onko meillä Venezuelan suunta, mutta ilman öljyä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veteraanipoliitikko ihmettelee menonlisäyksiä velkaantuvassa maassa.

Kokoomuksen pitkän linjan poliitikko ja entinen ministeri Kimmo Sasi kritisoi hallitusneuvotteluissa muodustuvaa talouspoliittista linjaa.

– Ei säästöjä, ei priorisointia, merkittäviä lisämenoja velkaantuvassa maassa Onko meillä sama talouspolitiikan suunta Venezuelan kanssa, Sasi kysyy Twitterissä.

– Venezuelalla öljyä, mutta meillä ei edes metsää, jos hakkuut kielletään, hän jatkaa.

Sasi suuntasi sanansa hallitusneuvotteluja vetävälle SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle. Rinne kertoi tiistaina, että tulevan hallituksen ei tarvitse ryhtyä leikkaamaan menoja lainkaan. Rinne totesi, että tuleva hallitus voi käyttää sekä pysyviin menolisäyksiin että investointiluontoisiin menoihin ”merkittävästi lisää rahaa”.

Tänään keskiviikkona Rinne totesi Säätytalolla, että neuvottelut ovat yhä kesken ilmastoa, taloutta ja verotusta koskevista asioista. Neuvottelut tulevat hänen mukaansa nielemään vielä pari päivää lisää.

Valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan julkista taloutta on sopeutettava kahdella miljardilla eurolla. Arvion mukaan julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla ja kriisivalmius on vuotta 2008 heikommalla tolalla. Kestävyysvaje on ministeriön mukaan vuoden 2023 tasolla jo noin kymmenen miljardia euroa eli neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki totesi tiistaina tulkitsevansa talouden lukuja ”aivan toisella tavalla” kuin Rinne.

– En tiedä millä matematiikalla tämä muuttuu sellaiseksi puskuriksi, josta voisi jakaa mitään kellekään. Varsinkin, jos tämä yhdistetään sellaiseen politiikkaan, että kiristetään veroja, joka tarkoittaa sitä, että pienennetään ihmisten ja yritysten vapautta ja lisätään kustannuksia arjessa. On hirveän vaikea nähdä, että talouden rattaat pysyisivät edes tällaisessa vauhdissa kuin nyt, varsinkin kun globaali talous on menossa alaspäin, Lepomäki sanoi Verkkouutisille.

Lepomäen puoluetoveri Sinuhe Wallinheimo totesi Antti Rinteen löytäneen ”taika-arkun”.

– Näin. Rinteen taika-arkku on löytynyt! Menoihin voidaan käyttää merkittävästi lisää rahaa. VM:n arvion mukaan taas hallituksen pitäisi sopeuttaa 2 mrd:lla eurolla, lähinnä leikkaamalla, hän sanoi.