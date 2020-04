Kimmo Sasi: Oliko Uudenmaan rajoitus välttämätön?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministerin mielestä hallituksen linja koronaepidemian suhteen on ollut epäselvä.

Kokoomuksen ex-kansanedustaja ja entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi pohtii, oliko Uudenmaan sulku välttämätön.

– Uudenmaan todettujen #korona tapausten osuus on Uudenmaan liikkumiskiellon aikana pudonnut 67%:sta 63%:in. Voidaankin kysyä, oliko rajoitus alunperinkään välttämätön. Tosin nyt tilannekuva selkeämpi, Sasi tviittaa.

Hallitus on päättänyt kumota Uudenmaan sulkua koskevan asetuksen. Rajoitus päättyy jo tänään keskiviikkona 15. huhtikuuta heti valtioneuvoston istunnon jälkeen. Istunto alkaa kello 13.

Alunperin Uudenmaan eristyksen oli tarkoitus päättyä vasta tämän viikon sunnuntaina kello 24.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää edelleen tarpeellisena, mutta maakunnan sulkeminen ei ole enää välttämätön toimi.

Marin sanoi, että valtioneuvoston on kumottava rajoitus välittömästi, kun vaateet eivät täyty, joten rajoitus päättyy jo tänään.

Sasi on arvostellut ankarasti hallituksen toimia koronavirusepidemiassa. Hänen mielestään voimakkaat maan sisäiset rajoitukset ovat äärimmäisen poikkeuksellisia.

Hän ihmetteli Verkkouutisten haastattelussa, mikä on Suomen strategia koronavirusepidemian suhteen. Linja on näyttäytynyt poukkoilevalta ja epäselvältä. Ensin näytettiin uskovan jonkinlaiseen laumasuojaan. Sitten pelästyttiin ja tuli painetta kiristää äkkiä toimia.

Valmiuslain myötä tehdyistä rajoitustoimista Sasi katsoo, että Uudenmaan eristäminen on ”kaikkein pisimmälle menevä” ja hänen on vaikea ymmärtää, että perusteet sille olivat välttämättömät, vaikka hallitus näin on vakuuttanut.

Uudenmaan todettujen #korona tapausten osuus on Uudenmaan liikkumiskiellon aikana pudonnut 67%:sta 63%:in. Voidaankin kysyä, oliko rajoitus alunperinkään välttämätön. Tosin nyt tilannekuva selkeämpi. — Kimmo Sasi (@KimmoSasi) April 15, 2020