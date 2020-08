Kimmo Sasi kuuden tunnin työajasta: Palkka tuloksen mukaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministeri ehdottaa tulospalkkaukseen siirtymistä siellä, missä se on mahdollista.

Kokoomuksen entisen kansanedustajan Kimmo Sasin mielestä oikeaa ajattelua pääministeri Sanna Marinin (sd.) herättämässä työaikakeskustelussa on palkan maksaminen tuloksen mukaan.

Pääministeri Marin totesi linjapuheessaan sdp:n puoluekokouksessa, että hänen tavoitteensa on työajan lyhentäminen Suomessa kuuteen tuntiin. Sanna Marin esittää työajan lyhentämistä niin, että kuuden tunnin työstä saisi kahdeksan tunnin palkan.

Kimmo Sasin mielestä olennaista työajan ja palkan suhteessa on tehdyn työn tulos.

− Jos joku saa 8 tunnin työt tehtyä 6 tunnissa, silloin palkkaa ei ole tarpeen muuttaa. Eli siirrytään puhtaaseen tulospalkkauksen siellä, missä se on mahdollista, Kimmo Sasi esittää Twitterissä.

Sanna Marinin linjaus on herättänyt rajua arvostelua. Pääministerin puheita on pidetty nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa vastuuttomina. Se on herättänyt vastustusta niin työntekijä- kuin työnantajapuolella.

Muun muassa SAK:n Jarkko Elorannan mukaan työmarkkinoilla tulisi ensin hoitaa suurempia ongelmia kuin työajan pituus.

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà puolestaan uskoo, että työaikojen lyhentäminen on jatkossa hyvinkin realistinen toimi.

− Työaika on ennenkin lyhentynyt ja todennäköisesti näin tapahtuu myös jatkossa. Koska kahdeksan tunnin työpäivät ovat olleet mahdollisia, uskon että myös kuuden tunnin työpäivät olisivat jatkossa mahdollisia, Patrizio Lainà kommentoi Iltalehdelle.

