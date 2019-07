Miksi Kim Jong-unin vartijat juoksevat auton vieressä? Syy on Clint Eastwoodin elokuvan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktaattorin kerrotaan innostuneen Tulilinjalla-trilleristä.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin henkivartiokaarti on herättänyt huomiota muun muassa Singaporessa ja Vietnamissa järjestettyjen huippukokousten yhteydessä. Tummaan pukuun ja kravattiin sonnustautuneet, käsiaseita kantavat vartijat juoksevat johtajan limusiinin ympärillä tarkassa muodostelmassa.

Kesäkuussa julkaistun The Great Successor -teoksen mukaan länsimaiseen viihteeseen paneutunut kommunistijohtaja olisi saanut innoituksen henkivartijoidensa tyylille vuoden 1993 Hollywood-elokuvasta.

Clint Eastwoodin, John Malkovichin ja Rene Russon tähdittämä Tulilinjalla (In the Line of Fire) kertoo Yhdysvaltain salaisen palvelun agenteista, jotka suojaavat maan presidenttiä salamurhayritykseltä.

Eastwoodin hahmon kerrotaan aiemmin osallistuneen presidentti John F. Kennedyn suojajoukkoon kohtalokkaalla ajomatkalla Dallasissa.

– Elokuvan nuorena poikana nähnyt Kim sai idean ihmiskilvelleen Clint Eastwoodilta, teoksessa kerrotaan.

Business Insider -julkaisun mukaan Pohjois-Korean johtajan eliittivartijat on poimittu äärimmäisen tiukan valintaprosessin kautta. Armeijasta valittujen ehdokkaiden terveys, ulkonäkö, persoonallisuus ja perhetausta tutkitaan tarkoin. Henkivartijoiden on lisäksi oltava suunnilleen Kim Jong-unin pituisia.

Johtajaa suojellaan tarkoin myös muilta uhkakuvilta. Turvallisuusjoukot koemaistavat kaiken ruoan etukäteen ja huolehtivat diktaattorin henkilökohtaisen vessan hygieniasta, jotta ulkomaiset tiedustelupalvelut eivät pysty analysoimaan Kimin terveystilaa esimerkiksi DNA- tai muiden näytteiden perusteella.