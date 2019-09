Kim Jong-unin väitetään testanneen uutta superasetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean diktaattori valvoi raketinheittimen koetta itse.

Valtion media KCNA:n mukaan Pohjois-Korean asevoimat on testannut uutta ”superisoa rakentinheitinjärjestelmää”. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin väitetään johtaneen koeammuntaa henkilökohtaisesti. Asiasta uutisoivan The Diplomatin mukaan kyseessä on tiettävästi toinen kerta, kun asetta testataan.

Etelä-Korean viranomaisten mukaan testissä laukaistiin kaksi 330 kilometrin päähän lentänyttä ohjusta. Ne kävivät korkeimmillaan 50-60 kilometrissä. Asejärjestelmä kykenee ampumaan neljä ohjusta.

Diktaattori Kim Jong-unin kerrotaan suitsuttaneen ohjusjärjestelmän olevan nyt valmis taistelutehtäviin.