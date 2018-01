Kim Jong-unin kaameimpia aseita vastaan ei ole edes suojauduttu

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean kemialliset aseet on jätetty huomiotta.

Kansainväliset mediat uutisoivat jatkuvasti Pohjois-Korean ydinaseista, minkä seurauksena Kim Jong-unin kemiallisten ja biologisten aseiden aiheuttama vaara jää uutiskatveeseen, varoittavat Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenet ja asiantuntijat.

– Mielestäni ihmiset eivät keskustele tarpeeksi Pohjois-Korean kemiallisista aseista, sanoo kongressin alahuoneen demokraattijäsen Ted Lieu uutissivusto Newsweekille.

Pohjois-Korealla arvioidaan olevan 2 500-5 000 tonnin edestä kemiallisia aineita ja noin 13 biologista virusta, joista voidaan valmistaa aseita.

Ted Lieu palveli aikoinaan Yhdysvaltain ilmavoimissa Guamin saarella, jota Pohjois-Korea uhkasi viime elokuussa ohjushyökkäyksellä. Hän muistuttaa, että monilla saaren asukkailla ei ole tarvittavia suojavarusteita suojautuakseen kemiallisin asein tehdyltä hyökkäykseltä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on omaksunut kovan linjan Pohjois-Koreaa kohtaan, koska Kim Jong-unin hallinto jatkaa ydin- ja ohjusohjelmiensa kehittämistä. Viime vuoden lopulla julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö harkitsee rajattua sotilaallista iskua yksittäiseen Pohjois-Korean sotilaskohteeseen. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Lieu on huolissaan miljoonien siviilien ja Korean niemimaalle sijoitettujen yhdysvaltalaisten sotilaiden kohtalosta.

Sotilasanalyytikoiden mukaan kemiallisten aseiden käyttöön pitäisi varautua, jos Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välille syttyisi sota. Kemiallisten aseiden käyttäminen vaikeuttaisi USA:n asevoimien vastatoimia ja siviilien evakuoimista.

Kemiallisten aseiden mahdollinen käyttäminen tällaisessa konfliktissa johtaisi siihen, että kaatuneiden amerikkalaissotilaiden lukumäärä olisi luultua korkeampi, arvioi University of Minnesotan valtiotieteen apulaisprofessori Tanisha M. Fazal.

– Nykyaikaisia kaasunaamareita ei ole testattu laaja-alaisesti taistelukentällä, koska Yhdysvaltain asevoimia vastaan ei ole hyökätty kemiallisin asein sitten ensimmäisen maailmansodan, Tanisha M. Fazal toteaa The Washington Postin kirjoituksessaan.

– Sota Pohjois-Korean kanssa muuttaisi tilanteen, koska Pohjois-Korean odotettaisiin käyttävän kemiallisia aseita.

Belfer Center for Science and International Affairs -tutkimuslaitoksen viime lokakuussa julkaisema raportti on samoilla linjoilla.

– Jos Pohjois-Korea käyttäisi laaja-alaisesti kemiallisia ja biologisia aseita, se saattaisi aiheuttaa kymmeniä tuhansia kuolonuhreja ja paniikkia sekä halvaannuttaa yhteiskuntia, raportissa todetaan.

Vaikka Yhdysvaltain asevoimat on teknologiselta suorituskyvyltään ja resursseiltaan ylivoimainen Pohjois-Koreaan verrattuna, mahdollinen konflikti olisi erittäin vaikea ja verinen.

Etelä-Korean pääkaupunki Soul sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Koreoiden rajalta. Soulin metropolialueella asuvat 25 miljoonaa ihmistä olisivat sodan syttyessä uhan alla.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvosto (U.S. Joint Chiefs of Staff ) totesi viime marraskuussa, että Pohjois-Korean ydinasearsenaalin tuhoaminen vaatisi maaoperaation käynnistämistä. Asiantuntijoiden mukaan tällainen operaatio saattaisi muodostua erittäin veriseksi.