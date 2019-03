Kim Jong-unin terveys kääntyi huonoon suuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalaislähteen mukaan huipputapaaminen koetteli diktaattoria.

Keskeytynyt huipputapaaminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa on koetellut Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin terveyttä, kiinalainen diplomaattilähde paljastaa.

Asiasta uutisoivan Korea Joongang Dailyn mukaan Kimin oli alun perin määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping paluumatkallaan Vietnamin Hanoista. Useiden kiinalaislähteiden mukaan tapaaminen ei kuitenkaan olekaan toteutumassa. Kim matkusti Hanoihin junalla.

Kimin terveydentilasta kertoneen lähteen mukaan diktaattorin terveys kääntyi huonompaan päin kokouksen epäonnistumisen jälkeen. Lähde toteaa kuitenkin, ettei Kimin vaiva ole vakava. Tarkempaa tietoa Kimin tilasta ei ole.

Donald Trump ja Kim Jong-un tapasivat viime viikon keskiviikkona ja torstaina. Tapaaminen keskeytettiin kuitenkin yllättäen kun sopua Pohjois-Korean ydinaseohjelman purkamisesta ei syntynyt. Pohjoiskorealaiset ovat kertoneet tarjoutuneensa purkamaan Yongbyonin ydinlaitoksen vastineeksi osan maahan kohdistettujen amerikkalaispakotteiden purkamisesta. Yhdysvallat ei tarttunut Pohjois-Korean tarjoukseen.

Pohjoiskorealaiset virkamiehet totesivat kokouksen jälkeen, etteivät he ymmärrä amerikkalaisten ajattelua ja että ”Kim on saattanut menettää halunsa neuvotella”.

Kim Jong-unin terveydentila on jatkuvan spekuloinnin aihe. Sulkeutuneen Pohjois-Korean eliitistä tihkuu vain vähän tietoa ulkomaailmaan ja tiedustelutietojenkin saaminen on vaikeaa. Esimerkiksi vuonna 2014 Kim katosi julkisuudesta kahdeksi kuukaudeksi. Tuolloin hänen epäillään kärsineen niveltulehduksesta. Kim on myös välillä ontunut julkisesti kepin kanssa.