Kim Jong-unin sanotaan pelkäävän romahdusta

Pohjois-Koreaan ennustetaan rajua nälänhätää talveksi.

Pohjois-Korean talouskriisin kerrotaan synkentyneen syksyn aikana entisestään. Elintarvikepulan ennakoidaan johtavan laajamittaiseen nälänhätään ja heikoimmassa asemassa olevien menehtymiseen. Monet sairaudet ovat jo levinneet lääkepulan ja nälkiintymisen seurauksena.

BBC:n mukaan Pohjois-Korean karusta tilanteesta on saatu tietoja Etelä-Koreassa asuvilta loikkareilta. He pitävät säännöllisesti yhteyttä pohjoisessa asuviin sukulaisiinsa.

Tiedonsaanti on tosin ollut yhä haastavampaa, sillä Pohjois-Korea sulki rajansa viime vuoden tammikuussa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Luvattomien matkapuhelinten hallussapidosta on annettu ankaria pakkotyörangaistuksia.

Diktaattori Kim Jong-un on verrannut puheenvuoroissaan maan tilannetta 1990-luvun katastrofaaliseen nälänhätään. Ratkaisevana pidetään sadonkorjuuta, jonka avuksi on lähetetty kymmeniä tuhansia sotilaita. Hallinnon määräyksen mukaan jokainen riisinjyvä on kerättävä talteen. Varkaita on samalla uhattu ankarilla rangaistuksilla.

Etelä-Korean tiedustelupalvelu NIS:n kerrotaan raportoineen pohjoisnaapurin tilanteesta suljetussa kuulemisessa. Tiedustelutietojen perusteella nykytilanteen arvioidaan uhkaavan Pohjois-Korean vakautta tai jopa johtavan hallinnon romahdukseen.

Asiasta kertoneiden poliitikkojen mukaan Kim Jong-un kokee olevansa ”heikoilla jäillä” taloudellisen tilanteen vuoksi.