Tuore kuva Kim Jong-unista aloitti huhut diktaattorin terveydentilasta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un esiintyi viime viikolla julkisuudessa ensimmäistä kertaa lähes kuukauteen. Kimin selkeästi hoikistunut olemus herätti huomiota tiedustelupalveluissa asti, uutisoi eteläkorealainen NK News-lehti.

Selkeä merkki laihtumisesta oli diktaattorin yli 12 000 dollarin arvoinen IWC-merkkinen rannekello, joka oli kiristetty reilusti aiempaa tiukemmalle.

Massachusetts Institute of Technology:n (MIT) professori Vipin Narang kommentoi lehdelle, että jos laihtuminen oli tarkoituksenmukaista, se voi parantaa Kimin imagoa kansan silmissä ja vahvistaa tämän valta-asemaa. Tämä taas tekee Pohjois-Koreasta vähemmän arvaamattoman muiden alueen valtioiden kannalta.

Laihtuminen voi myös johtua Kimin terveysongelmista, joista on uutisoitu jo pitkään. Jos kyse on siitä, Pohjois-Korean sisäinen valtataistelu voi olla jo käynnissä ja maasta voi sen johdosta tulla entistäkin ongelmallisempi muun maailman kannalta.

