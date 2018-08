Kim Jong-unin raivo tehosi: Virkailijat raatavat nyt pelloilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työläisten pariin ilmaantuneet puoluevaikuttajat ovat aiheuttaneet hämmennystä Pohjois-Koreassa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tehnyt kesän aikana vierailukäyntejä tehtaisiin ja muihin tuotantolaitoksiin, joiden yhteydessä paikallisviranomaiset ovat joutuneet poikkeuksellisen arvosteluryöpyn kohteeksi.

Kim on arvostellut myös hallintonsa ylempiä virkailijoita rakennusprojektien laiminlyönneistä. Tapaukset ovat herättäneet ihmetystä, sillä valtiollinen media ei yleensä kerro puolueen kannalta kiusallisista epäonnistumisista.

Kimin kerrottiin olleen erään heinäkuisen vierailun yhteydessä ”sanaton” ja ”äärimmäisen raivoissaan”.

– Vielä pahempaa on se, että kansallisesta taloudesta vastaavat viranomaiset ovat ottaneet osaa kaikkien voimalaitosten seremonioihin, vaikka he eivät ole tarkastaneet niitä kertaakaan varsinaisten rakennustöiden aikana, hän sanoi KCNA-median mukaan.

Kim kehui paikallisia rakentajia, jotka olivat ”toteuttaneet puolueen linjaa” vaikeuksista huolimatta. Hän kehotti koko maata uurastamaan samalla tavoin.

DailyNK-sivuston haastattelemien paikallislähteiden mukaan virkamiehet ja puoluejohtajat ovat ymmärtäneet viestin.

– Heitä on nähty aiempaa enemmän rakennustyömailla. Aiemmin heillä oli tapana seisoskella hetken aikaa puku päällä työmaiden lähettyvillä, ennen kuin he jatkoivat matkaansa. Nyt virkailijat ovat pukeutuneet työvaatteisiin. He yrittävät osoittaa tekevänsä töitä, vaikka eivät tietäisi mitä tehdä, lähde kertoo.

Pohjois-Hamgyongin provinssin kalastuslaitoksella virkailijoiden kerrotaan osallistuneen kalastusverkkojen selvittämiseen ja muihin tehtäviin. He olivat myös kyselleet työläisten kuulumisia.

– Erään maatilan työläiset yllättyivät puolue- ja hallintovirkailijoiden ilmaannuttua poimimaan rikkaruohoja, lähde selostaa.

Osa on kokenut johtajien länsäolon kiusalliseksi. Lähde kertoo Pohjois-Korean sosialistisessa naistenliitossa työskentelevästä henkilöstä, jonka mukaan muutos tuntuu pikemminkin ”epämiellyttävältä valvonnalta”.