Kim Jong-unin petos: Ohjustehdasta laajennettu, ydinohjelma pyörii salassa

Pohjois-Korea on saamassa valmiiksi tärkeän ohjustehtaansa laajennusurakan, Wall Street Journal paljastaa. Satelliittikuvia tehtaasta analysoineen asiantuntijaryhmän mukaan rakennustyöt ovat viimeisin merkki siitä, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un jatkaa täyttä häkää aseohjelmiaan Yhdysvaltojen painostuksesta huolimatta.

Hamhungin tehtaalla valmistetaan kiinteän polttoaineen ballistisia ohjuksia ja niiden taistelukärkiä. Satelliittikuvien perusteella tehtaan laajennustöitä vietiin loppuun samaan aikaan kun Kim Jong-un tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Singaporessa.

Pohjois-Korean tapahtumia seuraava asiantuntijasivusto 38North kertoi hiljattain pohjoiskorealaisten suorittavan samaan aikaan nopeasti eteneviä parannustöitä Yongbyonin ydintutkimuslaitoksellaan Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Amerikkalaisten tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korea on myös lisännyt ydinmateriaalin tuotantoa salaisissa laitoksissaan viimeisen kolmen kuukauden aikana.

– Meitä yritetään paraikaa pettää laitoksien, aseiden ja ohjusten määrässä, eräs lähde kertoi NBC:lle

Yli tusinan tiedusteluvirkailijan mukaan Pohjois-Korea pyrkii hankkimaan mahdollisimman paljon myönnytyksiä amerikkalaisilta ja pitämään silti samalla kiinni ydinaseistaan.

Vaikka Pohjois-Korea onkin lopettanut ohjus- ja ydinkokeensa, toteaa eräs lähde, ettei aseiden tuotannon loppumisesta ole mitään viitteitä.

– On ehdottoman aukottomat todisteet siitä, että he yrittävät pettää Yhdysvallat, lähde jatkaa.

Neljä muuta lähdettä vahvistaa käsityksen Pohjois-Korean petoksesta.

Kim Jong-un julisti Singaporessa Pohjois-Korean sitoutuneen ”työskentelemään Korean niemimaan täydellisen ydinaseista riisumisen eteen”. Presidentti Trump puolestaan totesi medialle Kimin aloittavan aseistariisuntaprosessin ”heti”. Presidentti tviittasi tapaamisen jälkeen, ettei Pohjois-Korean ydinaseuhkaa enää ole.

A story in three photos: (1) Kim Jong Un inspecting plans for expansion of key missile-production site in Aug 2017 (2) The site on Apr 1, before Kim's summits with Moon and Trump (3) The site as of Friday, looking a lot like the 2017 mockup@planetlabs https://t.co/EVavHTKTD9 pic.twitter.com/hxj89SjL4B

— Jonathan Cheng (@JChengWSJ) July 1, 2018