Kim Jong-unin jättivesiliukumäki paljastui

Talouskurimuksessa kärsivän Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un pystytti Wonsanin palatsilleen valtavan vesiliukumäen.

Asiasta uutisoivan NKNewsin hankkimien satelliittikuvien perusteella liukumäki valmistui Kimin yksityisrannalle pian sen jälkeen, kun hän oli varoittanut pohjoiskorealaisia edessä olevista talousvaikeuksista ja julistanut maahan 80-päiväisen ”työmaratonin”. Siinä on määrä saada nopeassa aikataulussa valmiiksi valtiollisia hankkeita. 40 metriä pitkä kiinalaisvalmisteinen liukumäki purettiin muutamaa päivää myöhemmin lämpimien ilmojen loputtua.

Rannalla on myös laituri diktaattorin 80 metriä pitkälle huviproomulle. Monikerroksinen alus on käytännössä yhtä pitkää uima-allasta ja sen toisessa päässä on kaksi ristiin menevää kierrevesiliukumäkeä. Satelliittikuvien perusteella myös huvialusta on päivitetty ja laajennettu viime vuoden aikana.

Kimillä on uima-allasproomunsa lisäksi useita eri kokoisia luksusjahteja. Niitä on nähty usein satelliittikuvissa Wonsanin niemen edustalla.

