Kim Jong-un yritetään syrjäyttää – mystinen ryhmä kokoaa vastarintaa

Toisinajattelijoiden ryhmä hyökkäsi Pohjois-Korean Espanjan suurlähetystöön.

Pohjois-Korean Espanjan suurlähetystöön tehdyn erikoisen iskun takana oli Washington Postin mukaan Cheolliman kansan puolustusrintamana tunnettu hämärä toisinajattelijaryhmä. Ryhmän tavoitteena on kaataa Pohjois-Korean nykyinen hallinto ja hankkiutua eroon diktaattori Kim Jong-Unista.

Naamiomiehet iskivät Pohjois-Korean Madridin lähetystöön vain päiviä ennen Kimin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin huipputapaamista Vietnamin Hanoissa. Iskuryhmä sitoi lähetystön henkilökunnan ja anasti muun muassa tietokoneita. Hyökkääjien kerrotaan paenneen paikalta kahdella luksusajoneuvolla.

Verkkouutiset kertoi erikoisesta tapauksesta tässä. Espanjan mediassa on väitetty, että Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:lla olisi ollut jotakin tekemistä tapauksen kanssa. Washington Postin mukaan isku oli vähällä vaarantaa koko huipputapaamisen, eikä sillä ollut mitään yhteyksiä amerikkalaiseen tai muuhun länsitiedusteluun.

Lähetystöiskua kuvataan kunnianhimoisimmaksi operaatioksi, jonka pitkälti hämärän peitossa pysynyt Cheolliman ryhmä on koskaan tehnyt. Myös Vapaana Joseonina tunnettu toisinajattelijaryhmä nousi julkisuuteen, kun se onnistui vuonna 2017 evakuoimaan Kim Jong-unin velipuoli Kim Jong Namin pojan Kim Han Solin Macaosta. Maanpaossa elänyt Kim Jong Nam salamurhattiin Malesiassa samana vuonna. Pohjois-Korean uskotaan olleen murhan takana. Kim Han Solin evakuointi tehtiin tiettävästi yhteistyössä Yhdysvaltojen, Kiinan ja Hollannin viranomaisten kanssa.

Toisinajattelijaryhmä julkaisi maaliskuussa manifestin. Pohjoiskorealaisia vaaditaan siinä vastustamaan Pjongjangia kaikin tavoin niin maan rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin ja kehotetaan ”liittymään vallankumoukseen”. Ryhmä on sittemmin ottanut vastuun esimerkiksi Pohjois-Korean Malesian suurlähetystön töhrimisestä graffiteilla.

– Ryhmä on kertonut viesteissään muodostaneensa sijaishallituksen, joka voisi korvata Pjongjangin hallinnon. He ovat näyttäneet aikeidensa vakavuuden ja kykynsä suorittaa operaatioita. Tulemme näkemään heidän kykyjensä laajuden tulevina kuukausina, entinen CIA:n Korea-asiantuntija ja nykyinen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon tutkija Sue Mi Terry arvioi.