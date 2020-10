Kim Jong-un puhuu USA:n vaaleista – tämä mahtava feikkivideo kiellettiin

Venäjän presidentti Vladimir Putinia ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unia esittävien feikkivideoiden julkaisu on estetty Yhdysvalloissa.

Poliittista korruptiota tutkiva RepresentUS-järjestö oli luonut niin sanotut deepfake-videot muistutukseksi siitä, että äänestämisen vaikeuttaminen on ulkomaistakin häirintää vakavampi uhka demokratialle.

– Minä en tehnyt mitään, sillä teitte tämän itsellenne. Kansanne on jakautunutta, feikki Kim Jong-un sanoo videolla.

Digitaalisesti manipuloidulla videolla ”Vladimir Putin” varoittaa luottamuspulasta ja äänestyspaikkojen sulkemisista.

Järjestön mukaan ”videot eivät ole totta, mutta uhkakuva on”.

Mainokset oli tarkoitus näyttää useilla kanavilla Washington D.C.:n alueella. The Hill -uutissivuston mukaan televisioyhtiöt päättivät lopulta olla julkaisematta harhaanjohtavina pidettyjä mainoksia.

Vastaavaan päätökseen päätyi myös Youtube-videopalvelu, joka on ilmoittanut torjuvansa yhä yleistyviä videomanipulaatioita ja muita valeuutisia.

Alan asiantuntija Henry Ajderin mukaan mainokset olivat ehkä ”liian kuumia” nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Hän pitää medioiden päätöstä järkevänä, vaikka tempauksen tavoitteena ei ollut johtaa yleisöä harhaan.

– Oli varmaankin oikein estää deepfake-videoiden näyttö yleisölle, jotka eivät vielä tunne ilmiötä riittävän hyvin, Ajder sanoo Daily Dot -sivustolle.

It’s not hard for democracy to collapse. All you have to do is nothing. Find out the 6 things you can do to save the election at https://t.co/nW9EPPgGh7 #SaveTheVote

This footage isn’t real but the threat is. pic.twitter.com/n6tkrGY98X

— RepresentUs (@representus) September 29, 2020