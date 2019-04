Kim Jong-un uhmakkaana: Taloussorto ei kaada sosialismia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean propaganda pyrkii vähättelemään talouspakotteiden vaikutusta.

Diktaattori Kim Jong-un kehottaa kansalaisiaan tekemään ulkovalloille selväksi, etteivät YK:n asettamat talouspakotteet saa Pohjois-Koreaa polvilleen.

Valtiollisen KCNA-median mukaan Kim korosti työväenpuolueen edustajille Pohjois-Korean omien resurssien ja teknologian merkitystä.

– Sosialistisen yhteiskunnan rakentamista on edistettävä tarmokkaasti omavaraisuuden lipun alla, Kim sanoi.

– Vihamielisten voimien tavoite on murskattava selvällä tavalla. He kuvittelevat silmät punaisina, että sanktiot voivat kukistaa Pohjois-Korean, sulkeutuneen kommunistimaan diktaattori muotoili puolueelleen.

Eteläkoralaisen tutkija Lim Eul-chulin mukaan Kim Jong-un on pyrkinyt antamaan ulkoisesti kuvan, ettei maata vastaan kohdistettu taloussaarto aiheuta painetta keskusjohdolle. Todellisuus on huomattavasti karumpi, sillä myös pääkaupunki Pjongjangissa sijaitsevia valtiojohtoisia tehtaita on jouduttu sulkemaan kevään aikana.

Talouspakotteet ovat eri laskelmien mukaan vähentäneet maan vientiä jopa 90 prosenttia.

Washington Postin mukaan Kim on vieraillut viime viikkoina aktiivisesti eri rakennustyömailla. Valtiollisen median paatokselliset uutiskatsaukset ovat esitelleet toistuvasti maan taloudellista voimaa.

– Suuri johtaja kehotti virkailijoita omaksumaan vallankumouksen mestareille sopivan asenteen ja seuraamaan puolueen strategista linjaa, KCNA selosti.