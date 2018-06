Kim Jong-un saapui Singaporeen ─ juoksevat turvamiehet jälleen mukana

Pohjois-Korean johtaja saapui Singaporeen näyttävästi.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on saapunut Singaporeen kaksi päivää ennen suunniteltua tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

Kimin lentokone laskeutui Singaporeen sunnuntaina. Matkan St Regis -hotellille hän taittoi näyttävästi autosaattueessa mustalla Mercedes Benz -limusiinilla.

Paikan päältä raportoiva BBC:n toimittaja Laura Bicker kertoo Twitterissä, että Etelä-Korean ja Pohjois-Korean tapaamisessa mukana olleet, Kimin limusiinin ympärillä juosseet turvamiehet näyttävät olevan jälleen mukana.

”Näimme juuri vilauksen juoksijoista St. Regisin turvasisäänkäynnin luona. He tulivat ulos autosta ja juoksivat hänen autolleen”, Bicker tviittaa.

We just caught a glimpse of the runners at the security entrance to the St Regis. They got out a car and ran to his car. — Laura Bicker (@BBCLBicker) June 10, 2018

Bickerin mukaan sadoittain ihmisiä oli kerääntynyt seuraamaan Pohjois-Korean johtajan saapumista.

It looks like hundreds of people have lined the streets outside the St Regis to try to catch a glimpse of Kim Jong-un has the convoy heads into the hotel. — Laura Bicker (@BBCLBicker) June 10, 2018

Kim Jong-Un has arrived. His car is making his way through Singapore to the St Regis. Waiting to see who’s with him. pic.twitter.com/QrBVimJdfb — Laura Bicker (@BBCLBicker) June 10, 2018