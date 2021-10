Kim Jong-un raivoaa Netflixin suosikkisarjasta

Pohjois-Korean mukaan Squid Game paljastaa eteläkorealaisen yhteiskunnan karun todellisuuden.

Pohjois-Korean valtiollinen propaganda on reagoinut äärimmäisen suosituksi nousseeseen eteläkorealaiseen Squid Game -sarjaan.

Sarjan kerrotaan saavuttaneen massiiviset katsojamäärät, koska se ”pureutuu kapitalistisen Etelä-Korean todellisuuteen”, jossa ihmisten on kilpailtava selvitäkseen ahneuden ja korruption keskellä.

– On sanottu, että se saa ihmiset ymmärtämään Etelä-Korean eläimellisen yhteiskunnan surullisen todellisuuden, jossa ihmiset ajetaan äärimmäiseen kilpailuun, ja jossa heidän inhimillisyytensä tuhoutuu, valtiollinen Arirang Meari -sivusto kirjoittaa.

Pohjois-Korean mukaan sarja kuvastaa tilannetta, jossa yhteiskuntaa johdetaan ”tyrannian ja mielivallan” avulla. Kannanoton on katsottu heijastelevan tarkasti diktaattori Kim Jong-unin mielipiteitä. Hän kuvasi New York Timesin mukaan viime kesänä Etelä-Korean viihdeteollisuutta ”säälimättömäksi syöväksi”, joka on vaikuttanut turmiollisesti pohjoiskorealaisten hiustyyleihin, puhetapoihin ja käyttäytymiseen.

Sulkeutunut diktatuuri on kiristänyt eteläkorealaisen viihteen valvontaa viimeisen vuoden aikana. Ulkomaisen median hallussapidosta ja levittämisestä on annettu ankaria tuomioita, ja myös nuoria on passitettu poliittisille vankileireille.

Pohjois-Korean oma taloustilanne on heikentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Kriisin myötä ruoasta on ollut pulaa monin paikoin.

Netflixin mukaan Squid Gamea on katsonut jo yli 110 miljoonaa ihmistä syyskuun jälkeen.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021