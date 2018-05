Kim Jong-un pelkää vallankaappausta, huipputapaaminen vaarassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean johtajan kerrotaan olevan huolissaaan tulevasta huippukokousmatkasta.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välinen huipputapaaminen on vaarassa jäädä toteutumatta, Washington Post kertoo. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ehti jo todeta tiistaina, että on hyvinkin mahdollista, ettei tapaaminen toteudukaan sovitusti. Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä tavata Singaporessa kesäkuun 12. päivänä.

Washington Postin lähteiden mukaan ulkomaanmatka on muodostunut ongelmalliseksi pohjoiskorealaisille. Huolta herättää muun muassa matkan logistiikka. Jo riittävän polttoainemäärän hankkiminen Kim Jong-unin lentokoneelle matkaa varten on aiheuttanut harmaita hiuksia.

Kimin kerrotaan myös pelkäävän, että matka niin kauas ulkomaille voisi altistaa hänen hallintonsa sotilasvallankaappaukselle tai muille yrityksille horjuttaa johtajan asemaa.

Yhdysvaltojen yhä epärealistisemmilta näyttävät tavoitteet heittävät niin ikään varjoa huipputapaamisen ylle. Yhdysvallat toivoo Pohjois-Korean pikaista ja täydellistä riisumista ydinaseista. Monet Pohjois-Korean asiantuntijat pitävät tätä täysin mahdottomana. Pohjois-Korea on heittäytynyt viime aikoina aggressiivisemmaksi ja viestittänyt, ettei se olekaan aivan niin valmis luopumaan aseistaan kuin aiemmin on annettu ymmärtää.

Myönnytyksiä

Pohjois-Korean vaikutusvaltainen varaulkoministeri Kim Kye-Gwan uhkasi viime viikolla, että Pohjois-Korea saattaa vetäytyä suunnitellusta tapaamisesta.

Kimin lausunnossa ryöpytettiin kovin sanoin Donald Trumpin uutta kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia ja todettiin, ettei Pohjois-Korea voi suostua ”yksipuoliseen ydinaseista luopumiseen”.

Pohjois-Korean mukaan maata yritetään altistaa ”surkean lopun kokeneiden” Libyan tai Irakin kohtaloille.

– En voi hillitä suuttumustani tällaisiin Yhdysvaltojen liikkeisiin ja epäilen Yhdysvaltojen vilpittömyyttä pyrkimyksissä parantaa Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen suhteita järkevän dialogin ja neuvottelujen kautta.

Kim Kye-Gwanin mukaan on suorastaan absurdia rohjeta verrata ydinasevaltio Pohjois-Koreaa vasta ydinohjelman alkuun päässeeseen Libyaan.

Lausunnon kenties merkittävin anti liittyy ydinaseisiin. Pohjois-Korean edustajien aiempia viimeaikaisia liennytyspuheita on tulkittu valmiudeksi ja jopa jonkinasteiseksi sitoutumiseksi ydinaseista luopumiseen. Moni asiantuntija on epäillyt Kimin todellisia aikeita alusta alkaen.

Pohjois-Korean varaulkoministerin linjauksen perusteella Pohjois-Korea ei ole valmis täydelliseen ydinaseista luopumiseen vaan ”Korean niemimaan vapauttamiseen ydinaseista”. Tämän ehdoksi todetaan kuitenkin ”Yhdysvaltojen vihamielisen Pohjois-Korean vastaisen politiikan ja ydinaseuhkausten ja -kiristyksen loppuminen”.

Lausunto voi merkitä käytännössä jopa sitä, että Pohjois-Korea vaatii Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen puolustussuhteen purkamista ainakin jollain tasolla. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Pohjois-Korea vaatii Yhdysvalloilta myönnytyksiä, joita se ei voisi helpolla antaa.

