Kim Jong-un löi ehdot pöytään: Näin luovun ydinaseista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean johtaja on valmis asteittaiseen luopumiseen ydinaseista.

Kim Jong-un tarjoutui luopumaan Pohjois-Korean ydinasearsenaalista keskusteluissaan Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa Pekingissä.

Korea Timesin mukaan Kim asetti ehdokseen, että Yhdysvallat ja Etelä-Korea sitoutuvat toteuttamaan vaiheittain toimenpiteitä ”rauhan ja vakauden edistämiseksi”.

– Tarjosimme vapaaehtoisesti dialogia Etelä-Korealle ja Yhdysvalloille ja olemme sen jälkeen ottaneet asianmukaisia askeleita vähentääksemme jännitteitä niemimaalla, Kim kommentoi Kiinan median mukaan.

– Ydinaseiden poistaminen niemimaalta voidaan ratkaista, kun Yhdysvallat ja Etelä-Korea suorittavat vaiheittaiset ja samanaikaiset toimenpiteet vastauksena meidän rauhantoimiimme, Pohjois-Korean johtaja muotoili.

Kimin nelipäiväinen Kiinan visiitti oli nuoren johtajan ensimmäinen virallinen valtiovierailu.

Aiemmin lähinnä sapelinkalisteluun keskittynyt Pohjois-Korean valtiollinen media on hieman yllättävästi suitsuttanut rauhanaloitteita.

KCNA:n mukaan Kimin pyrkimyksiä rauhan edistämiseksi Korean niemimaalla on kiitelty niin kotimaassa kuin maailmallakin.

”Sovittelun ja liennytyksen ilmapiiri on voitolla Korean niemimaalla, missä tilanne oli sodan kynnyksellä. Halu rauhaan ja Koreoiden yhdentymiseen kasvaa”, KCNA julistaa tiedotteessaan.

Kim Jong-un väläytti ydinaseista luopumista myös maaliskuun alussa. Pohjois-Korean johtaja ilmoitti tuolloin maassa vierailleelle eteläkorealaiselle delegaatiolle, ettei sillä olisi mitään syytä säilyttää ydinaseitaan, mikäli ”sotilaallinen uhka Pohjois-Korealle poistetaan ja sen turvallisuus taataan”.

Pohjois-Korean todellista sitoutumista ydinaseista luopumiseen on pidettävä yhä kyseenalaisena. Maan johto on sitonut arvovaltansa ydinaseiden kehittämiseen jo pitkään. Ydinaseista on myös tullut olennainen osa maan propagandaa ja Kimin klaanin henkilökulttia. Ydinkokeet ovat kansallisia juhlapäiviä ja aseita korostetaan jatkuvasti maan hallinnon virallisissa lausunnoissa.

Pohjois-Korean riisumista ydinaseista on pidetty käytännössä mahdottomana ilman jonkinlaista vallanvaihdosta. Kim Jong-unin hallinto on viestittänyt useasti pitävänsä ydinaseita ainoana keinona välttää ulkovaltojen yritykset vaikuttaa maan sisäisiin asioihin.

Kimin ehto Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean ”asteittaisista toimenpiteistä” voikin pitää sisällään niin kovia vaatimuksia liittyen Etelä-Koreaan sijoitettuihin amerikkalaisjoukkoihin, että liennytys kääntyy mahdottomaksi.