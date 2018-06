Kim Jong-un laittoi armeijansa johdon uusiksi – vanha kaarti pihalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean johtajan kerrotaan varautuvan diplomatiaan uusilla johtajavalinnoilla.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tehnyt merkittäviä muutoksia maansa sotilasjohtoon. CNN:n mukaan maan kolme ylintä kenraalia on korvattu nuoremmilla upseereilla, joiden arvioidaan olevan Kimille ehdottoman uskollisia.

Ainakin puolustusasioista vastaava kenraali, kansanarmeijan esikuntapäällikkö ja poliittisen osaston johtaja on jo vaihdettu. Etelä-Korean yhdistymisministeriö kertoo vahvistaneensa Pohjois-Korean valtiollisessa mediassa esiintyneet tiedot johtoportaan myllerryksestä.

– Kaikki ylennetyt henkilöt ovat Kim Jong-unin väkeä. Heillä on ollut jo aiemmin hyvin korkea-arvoisia ja luottamusta vaativia tehtäviä. He ovat uskollisia ja kaikilla on myös kokemusta ulkomaisten delegaatioiden kanssa toimimisesta, Pohjois-Korean poliittista johtoa seuraavaa blogia kirjoittava Michael Madden toteaa.

Maddenin mukaan vaihdosten taustalla on todennäköisesti varautuminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa suunniteltuun huippukokoukseen. Myös tulevat Etelä-Korean kanssa käytävät neuvottelut vaativat nuorempia voimia.

Armeijan poliittinen osasto valvoo useita valtionyhtiöitä, joita todennäköisesti käytettäisiin uusiin yhteishankkeisiin etelänaapurin kanssa.

Maddenin mukaan komissarit ovat sekaantuneet aiemmin useisiin korruptiotapauksiin, minkä vuoksi myös poliittinen osasto joutui työväenpuolueen harvinaisen tutkimuksen kohteeksi viime vuoden puolella.

– Kim tuskin haluaa, että upseerit ohjailevat rahavirtoja itselleen, Madden pohtii.