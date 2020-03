Kim Jong-un lähetti surunvalittelun koronasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kim toivoo Etelä-Korean selättävän viruksen.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un lähetti keskiviikkona Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inille surunvalittelukirjeen Etelä-Koreaa piinaavan koronavirusepidemian vuoksi, kertoo uutissivusto foxnews.

Kirjeessään Kim kertoo toivovansa, että Etelä-Korea selättää COVID-19 -viruksen.

Presidentti Moon lähetti Kimille kirjeen kiittäen häntä tuesta.

Etelä-Koreassa on todettu jo yli 6 000 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Kiinan ulkopuolella. Yhteensä 42 viruksen saanutta on kuollut.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään koronavirustapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Pohjois-Korealla on tiiviit yhteydet Kiinaan, ja naapurimaa Etelä-Koreassa tartunnat leviävät.

Pohjois-Korea on sulkenut rajansa eikä päästä maahan muiden maiden kansalaisia.