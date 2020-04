Kim Jong-un komensi eliittisotilaita Kiinan-rajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaisia salakuljettajia ja siviilejä pahoinpidellään raja-alueella.

Pohjois-Korean rajavartioston erikoisjoukot pyrkivät estämään salakuljetuksen Kiinasta Pohjois-Koreaan, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Kuudestakymmenestä sotilaasta koostuva erikoisosasto on sijoitettu Kiinan-vastaiselle rajalle Ryanggangin maakunnassa.

– He rankaisevat ankarasti salakuljettajia Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin käskyjen mukaisesti, kertoo nimettömänä esiintyvä lähde.

Pohjois-Korea on sulkenut Kiinan-vastaisen rajansa ja ryhtynyt normaalia ankarampiin toimiin salakuljetuksen estämiseksi. Tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu. Hiljattain 180 sotilaan kerrottiin kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.

Lähteen mukaan erikoisosaston sotilaat ovat pahoinpidelleet viime aikoina useita pohjoiskorealaisia salakuljettajia, jotka ovat yrittäneet tuoda tavaraa Kiinasta Jalu-joen yli Pohjois-Koreaan.

– Sotilailla ei ole kiinteää vartiopaikkaa. Pimeän tullen he valitsevat tietyn alueen rajalla ja pitävät sitä silmällä. Sotilaat toimivat kolmen hengen ryhmissä.

Heidän kerrotaan pahoinpidelleen myös tavallisia pohjoiskorealaisia, joilla ei ole mitään tekemistä salakuljetuksen kanssa. Uhreiksi on valikoinut ihmisiä, jotka ovat hakeneet vettä Jalu-joesta.

Moni rajan lähellä asuva pohjoiskorealainen hankkii elantonsa salakuljettamalla tavaraa Kiinasta.

Vaikka salakuljetus on laitonta, se on elintärkeä osa taloutta. Moni pohjoiskorealainen ei tule toimeen valtion maksamilla alhaisilla palkoilla.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat aiemmin suvainneet salakuljetusta, jonka avulla paikallisille markkinoille on saatu myyntiin tavaroita, joita muuten olisi vaikea hankkia. Salakuljettajien ja rajaviranomaisten tiedetään myös toimineen yhteistyössä.

Koronaviruspandemian vuoksi linja on kuitenkin tiukentunut, eikä salakuljetusta enää suvaita.