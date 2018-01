Kim Jong-un kertoi ydinasenapista – tätä se tarkoittaa

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean johtaja haluaa viestittää, että ydinaseet ovat itsepuolustusta varten.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un uhitteli uudenvuoden puheessaan Yhdysvaltoja maansa ydinaseilla, uutisoi CNN.

– Yhdysvaltojen koko mantere on ydinaseidemme kantaman päässä, ja laukaisunappi on aina työhuoneeni työpöydällä. Heidän pitää olla tietoisia siitä, että tämä ei ole uhkaus vaan todellisuutta.

– Ei ole väliä sillä, kuinka paljon Yhdysvallat haluaa hyökätä heidän sotavoimallaan ja ydinaseillaan. He tietävät, että meillä on mahtava ydinvoima, ja siksi he eivät uskalla, Kim Jong-un sanoi.

Lowy Instituutin kansainvälisen turvallisuuden ohjelman johtaja Euan Graham arvioi CNN:lle, että Pohjois-Korean johtajan ydinasepuheet ovat ”tehokkaasti vain melua”.

– Se ei kerro mitään uutta, mitä emme olisi jo kuulleet. Se on vain hänen tapansa varmistaa, että kaikki tietävät hänen olevan johdossa ja vallassa. Se on lähes kuin julistus voitosta, että he ovat saavuttaneet haluamansa. He yrittävät lähettää Yhdysvalloille viestin siitä, että heillä on kaikki se, mitä he tarvitsevat Yhdysvaltojen torjumiseen, Graham sanoi.

Pekingiläisen Carnegie-Tsinghua keskuksen asiantuntija Tong Zhaon mukaan Kim Jong-un ”ei halua näyttäytyä uhkaavana ja provokatiivisena”.

– Hän haluaa vakuuttaa kansainvälisen yhteisön siitä, että hänen ydinaseensa ovat itsepuolustusta varten, ja että hän on valmis neuvottelemaan ratkaisusta Yhdysvaltojen kanssa siitä lähtökohdasta, että hän voi pitää ydinasepelotteen.