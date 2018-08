Syksyn asuntokauppaan odotetaan kiivasta lähtöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottolaitos Hypon lainahakemusten kasvuvauhti oli elokuussa lähes 20 prosenttia.

Asuntokaupan alakulo kesällä olikin asuntolainoitukseen erikoistuneen luottolaitos Hypon mukaan tilastovirhe, joka johtui Tilastokeskuksen ja Verohallinnon välisestä tietokatkosta. Hypon tuoreen arvion mukaan asuntokauppa kasvoi tammi-kesäkuussa viisi prosenttia edellisvuodesta.

Syksyllä Hypo odottaa markkinoille kiivasta starttia saamiensa lainahakemusten perusteella. Hakemukset kasvoivat elokuussa lähes 20 prosentin vauhtia. Ensiasunnon ostajilla on vaikeaa yksiöiden päätyessä sijoittajien salkkuun, mutta isommat asunnot kiinnostavat asunnonvaihtajia.

Asuntohintojen Hypo ennustaa markkinakatsauksessaan nousevan tänä vuonna yhden prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat ennusteen mukaan tänä vuonna 2,5 prosenttia samoin kuin ensi vuonnakin.

Syrjäseutujen ja kasvukeskusten hintaero kasvaa katsauksen mmukaan jatkossakin, koska muuttoliike ylittää uudistuotannon tason etenkin Helsingissä.

Uusia asuntoja valmistuu tänä vuonna eniten sitten 1990-luvun alun. Rakentaminen maltillistuu ensi vuonna, mutta mitään romahdusta ei Hypon mielestä tarvitse tapahtua. Rakennusbuumi keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja kysyntää riittää, kunhan kaavoitus ei kangistu.

Hypo kehottaa asunnonostajia selvittämään taloyhtiön omistajarakennetta. Finanssikriisin jälkeen asuntosijoittajien omistamien asuntojen määrä on kasvanut 150 000:lla eli lähes 40 prosenttia.

Yhä useammassa taloyhtiössä voi yhden sijoittajan tai rahaston talousahdinko heijastua koko taloyhtiön talouteen. Jos sijoittaja ei selviydy vastikemaksuista, kulut kaatuvat muiden osakkaiden harteille, vähintäänkin hetkellisesti.

Erot saattavat tulla esille jo seuraavassa isossa peruskorjauksessa, sillä pankkien lainamarginaalit voivat Hypon mukaan erota omistusasunto- ja sijoittajataloyhtiöiden välillä jopa kaksinkertaisesti.

Hypo kertoi toukokuussa, että sen laskelmien mukaan kotitaloussijoittajilla ja ammattimaisilla sijoittajilla on kullakin kymmenen miljardin euron velat ja kasvava osa on otettu taloyhtiöiden kautta. Kotitaloussijoittajien velkamäärä on jopa viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Suomi erottuu Hypon mielestä kuitenkin edukseen, kun asunto-markkinoita verrataan naapureihin. Suomi on rakentanut 2000-luvulla enemmän asuntoja kuin kaksi kertaa suurempi Ruotsi. Meillä ei kärsitä vastaavasta asuntokuplasta kuin naapureissa.